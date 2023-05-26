شرائح لأدمغة البشر.. الولايات المتحدة توافق على إجراء تجارب سريرية

شفق نيوز / أعلنت "نيورالينك"، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها رجل الأعمال، إيلون ماسك، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وذلك على حسابها على موقع "تويتر".

وقالت الشركة في تغريدة: "هذه نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوما ما بمساعدة العديد من الأشخاص".

وأضافت: "التوظيف ليس مفتوحا بعد في تجربتنا السريرية. سنعلن عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا".

وأعاد ماسك نشر هذه التغريدة على حسابه على تويتر، معلقا: "تهانينا لفريق نيورالينك".

وذكر موقع "سي إن بي سي"، أمس الخميس، أن شركة "نيورالينك" تُخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر، تسمى "لينك"، بهدف السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة باستخدام الإشارات العصبية فقط، ما سيُساعد الأشخاص المصابين بالشلل الكامل على استعادة التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك هذه الإشارات العصبية والكتابة بعقولهم.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن مدى نجاح التجربة المعتمدة غير معروف. ولم ترد إدارة الغذاء والدواء وشركة "نيورالينك" على طلب الشبكة للتعليق.

و"نيورالينك" تستخدم نظام "بي سي آي" الذي يفك شفرة إشارات الدماغ ويترجمها إلى أوامر للتقنيات الخارجية.

ووفقا للموقع، كان العلماء يدرسون تقنية "بي سي آي" منذ عقود، وقد طورت العديد من الشركات أنظمة واعدة يأملون بطرحها في السوق.

لكن الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لجهاز طبي تجاري ليس بالمهمة اليسيرة، فهو يتطلب من الشركات إجراء العديد من التجارب الشاملة وجمع سلامة البيانات بنجاح.

ولم تتمكن أي شركة من الحصول على ختم الموافقة النهائي من إدارة الغذاء والدواء، لكن من خلال تلقي الضوء الأخضر لإجراء دراسة مع مرضى بشر، فإن "نيورالينك" تقترب خطوة واحدة من السوق، بحسب الموقع.

ومن المفترض، بحسب الموقع، أن تطلب "نيورالينك" من المرضى الخضوع لعملية جراحية في الدماغ لغرس الشريحة دائرية الصغيرة التي ستُعالج الإشارات العصبية وتترجمها.

والارتباط بين الشريحة الإشارات العصبية متصل بسلسلة من الخيوط الرفيعة والمرنة التي يتم إدخالها مباشرة في أنسجة المخ حيث تكتشف الإشارات العصبية.

وسيتعلم المرضى الذين يستخدمون أجهزة "نيورالينك" التحكم بها باستخدام تطبيق للأجهزة الذكية، وسيتمكن المرضى بعد ذلك من التحكم بالفأرة (الماوس) ولوحات المفاتيح الخارجية من خلال اتصال "بلوتوث"، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.