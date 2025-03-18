شذى حسون: إليسا ليست صديقتي ومتعاطفة مع حسام حبيب

شفق نيوز/ كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، يوم الثلاثاء، عن خلافات مع عدد من النجمات، من بينهن نادين نسيب نجيم، وإليسا، كما علّقت على أزمة حسام حبيب مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وفي برنامج تلفزيوني، رفضت حسون التعليق على صورة لنادين نسيب نجيم التي عرضتها الإعلامية بسمة وهبة، لكنها بعد إصرار الأخيرة علّقت ساخرة: "حلوة الماسكارا اللي حطاها".

وأضافت حسون أنها غضبت من نجيم بسبب موقف حدث خلال مهرجان العراق الدولي الأول في 2023، موضحة أن "إدارة أعمال نجيم أكدت حضور الأخيرة، وطلبت مجموعة من الترتيبات الخاصة لها ولفريقها، وهو ما تمت تلبيته بالكامل، رغم أن المهرجان لا يلبي مثل هذه الطلبات عادة، لكنهم كانوا متحمسين لحضورها".

وتابعت "نادين بدأت تطلب تفاصيل صغيرة جداً ومزعجة بشكل يومي، وكانت إدارة المهرجان تنقل لي هذه الطلبات وكنت أحققها لها، حتى قبل الحفل بيوم أو يوم ونصف، أبلغتنا مديرة أعمالها فجأة أنها لن تأتي، مبررة ذلك باحتمال إصابتها بكورونا، وهو ما أغضبني كثيراً".

وأوضحت أن "نادين اشترطت عدم إشراك بعض الفنانات في المهرجان وتحكمت في حضور بعض الضيوف"، مؤكدة أنهم وافقوا على شروطها لأنها لم تؤثر على المهرجان، "لكنها كانت تسأل عن أدق التفاصيل طوال الوقت".

أما عن علاقتها بإليسا، فقد كشفت حسون عن واقعة محرجة حدثت قبل سنوات في أحد المطاعم، حيث صرخت إليسا قائلةً: "مين شذى؟" بصوت عالٍ أمام الحضور، وهو ما اعتبرته حسون تصرفاً صادماً، مضيفةً: "أنا لا أحبها ولا أكرهها، لكنها ليست صديقتي، وبعض الناس يسهل استفزازهم وأتصور أن إليسا منهم".

كما تحدثت عن تعاطفها مع حسام حبيب، مؤكدةً أنها "مقهورة" لأجله، بالقول: "أنا بنقهر عليه، خصوصاً بعد ظهوره في برنامج (العرّافة)، وأحس إنه هو وشيرين مظلومين؛ الشعب كله متعاطف مع شيرين، لكن حسام واقف لوحده، أنا بحب شيرين كفنانة، لكن حسام كمان فنان مهم وألحانه رائعة، وأنصحه يركز على شغله ويبطّل كلام عن شيرين، رغم تعاطفي معاه، بس مش بحب إنه يتكلم عن تفاصيل كانت بينهم، عكس تامر حسني اللي موقفه كان رجولياً ومحترماً مع طليقته بسمة بوسيل".