شخص يبث أجوبة الامتحان عبر مئذنة المسجد.. فيديو

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديو قيام شخص في منطقة عيرا بمحافظة البلقاء الأردنية ببث إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عبر سماعات مسجد، بهدف إيصالها إلى الطلبة المتواجدين في قاعة الامتحان القريبة من المسجد.

وقررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم الأردنية، (الثلاثاء)، نقل 4 مراكز امتحانية في السلط إلى أخرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ القوة الأمنية المُكلّفة بتأمين حراسة إحدى المدارس التي تُقدّم بها امتحانات الثانوية العامة في محافظة البلقاء، تحركت إلى أحد المساجد القريبة بعد سماعهم شخصاً استخدم مكبرات الصوت لمحاولة تلقين أجوبة امتحان الثانوية العامة للطلبة المتقدمين.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ القوة الأمنية تمكنت من ضبط ذلك الشخص على الفور داخل المسجد وبوشر التحقيق معه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.