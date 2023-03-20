شاهد.. مشجع برشلوني يستغل الكلاسيكو للفوز بحبيبته في "الكامب نو"

شفق نيوز/ كان موعد مباراة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وريال مدريد مناسبا لأحد المشجعين للقيام بخطوة مهمة في حياته على ملعب "كامب نو".

ووفقا لما نشرته شبكة ESPN على صفحتها على "فيسبوك"، قام أحد مشجعي برشلونة بالتقدم لخطيبته.

وحضر المشجع المباراة رفقة حبيبته حيث كان يخبئ خاتم الخطوبة ليقدمه لها قبل بداية المباراة، وصفقت لهم الجماهير من على المدرجات كافة.

وأكمل برشلونة المناسبة السعيدة بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 2-1 في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما الأحد.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 68 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري "لا ليغا"، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن وصيفه ريال مدريد، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن اللقب.

المصدر / مواقع التواصل - RT