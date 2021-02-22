شاهد لحظة "فشل" الشيف بوراك في قلب طنجرة كبيرة

شفق نيوز / لطالما عُرف الشيف التركي بوراك أوزدمير بمقاطع فيديوهاته الاستعراضية والمبهرة، التي لفتت انتباه 21 مليون شخص عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".وإذا كنت تعرف الشيف بوراك، فأنت تعلم أيضاً أنه يشتهر بكونه دائم التحديق بالكاميرا أثناء تحضير الطعام، دون أن تفارقه ابتسامته العريضة.

ولكن، نشر بوراك مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو قد يكون مختلفاً عن باقي فيديوهاته التي لطالما اعتدنا عليها. وعادة ما ينجح الشيف التركي في قلب أطباق كبيرة من الطعام بسهولة، ولكن محاولته الأخيرة قد باءت بالفشل، أمام مطعمه الذي افتتح مؤخراً في مدينة دبي.ويبدو أن وزن الطبق الزائد قد جعل بوراك يفقد سيطرته ويسقط به على الأرض. وبذلك، قام عدد من الأشخاص بمساعدة الشيف التركي على الفور ورفعه سوياً، قبل أن ينقلب الطعام على الأرض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المقطع بشكل كبير، حيث تجاوز عدد مشاهداته 11 مليون شخص.

وأعاد لاعب الفنون القتالية، حبيب نورمحمد ، نشر هذا الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلَق قائلاً: "إذا كنت لا تعرف، فأنت تعلم الآن".وكتب أحد الأشخاص: "هذا ما يحدث عندما لا تتناول وجبة الإفطار في الصباح".

https://www.instagram.com/p/CLg40B9njqH/?igshid=1i6boowy31zel