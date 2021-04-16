شاهد "رقصة ضوئية" لثقبين أسودين

شفق نيوز/ نشرت وكالة الفضاء الدولية ناسا، مقطع فيديو يعرض حركة ضوء القرص التراكمي (المكون من الغاز والغبار الكوني) المحيط بثقبين أسودين.

وتظهر المحاكاة، الثقبين على شكل هالة مزدوجة، وعندما يمر أحدهما أمام الآخر تتحول هالة الثقب، الذي يكون في المقدمة إلى أقواس متسلسلة سريعة التغير، بسبب الجاذبية.ويعتبر العلماء، أن الثقوب السوداء قادرة الحفاظ على أقراص التراكم لملايين السنين، وقال عالم الفيزياء الفلكية، جيريمي شنيتمان، "نشاهد (في الفيديو) ثقبين أسودين فائقي الكتلة، أحدهما كبير تبلغ كتلته 200 مليون كتلة شمسية والآخر صغير كتلته أصغر بمرتين من الآخر".

واللونين الأحمر والأزرق قريبين من الواقع، فالقرص الذي يصدر غازا أكثر سخونة يقرب لونه من الأزرق. وتتعرض المواد التي تدور حول الثقوب السوداء الأصغر لتأثيرات جاذبية أقوى ما ينتج درجات حرارة أعلى، بحسب ما نقله موقع "ناسا".

وتؤثر الجاذبية على مسارات الضوء، القادم من أجزاء مختلفة من الأقراص وتعمل الحركة السريعة للغاز بالقرب من الثقب الأسود على تعديل لمعان القرص من خلال ظاهرة تسمى تأثير دوبلر.

ويُظهر الفيديو أيضًا ظاهرة أكثر دقة تسمى الانحراف النسبي. حيث تبدو الثقوب السوداء أصغر كلما اقتربت من العارض وأكبر عند الابتعاد.