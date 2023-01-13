شاكيرا تطلق اغنية تنال فيها من بيكيه وحبيبته: لن أعود إليك

شفق نيوز/ شنت المغنية الكولومبية شاكيرا هجوما غنائيا نالت به من شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة في أحدث أغانيها، التي لاقت انشاراً واسعاً في أقل من 24 ساعة على إصدارها.

وأطلقت النجمة الكولومبية، شاكيرا، الخميس 12 يناير/ كانون الثاني أغنية هاجمت فيها شريك حياتها السابق ولاعب كرة القدم جيرارد بيكيه. وأثار العمل الذي جرى الاستماع إليه 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة، ردود فعل واسعة من مستخدمي الانترنت.

وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وآراء تتمحور حول أغنية شاكيرا التي يُتابع حساباتها عشرات الملايين من مستخدمي الانترنت.

وهاجمت كلمات أغنية "بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" التي جرى تأليفها بالتعاون مع المنتج الأرجنتيني الشهير، بيزاراب، بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا البالغة 23 سنة.

وتقول كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً. (..) لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".

الإنفصال موضوع أغانيها الأخيرة؟

وأُطلقت الاثنين الماضي 09 يناير/ كانون الثاني حملة دعائية عن الأغنية شملت تحليق طائرة مع لافتة كُتب عليها جملة من العمل (ذئب مثلي ليس لرجل مثلك) فوق منتجع "مار ديل بلاتا" الساحلي في الأرجنتين.

"بي زد آر بي ميوزك سيشنز #53" هي الأغنية الثالثة التي تتناول فيها شاكيرا موضوع انفصالها عن بيكيه، بعد "تيه فيليسيتو" و"مونوتونيا". وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو/ حزيران من العام الماضي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنا توصلهما إلى اتفاق على حضانة طفليهما.ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيهولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.