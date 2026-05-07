شاكيرا تشعل حماس الجماهير بأغنيتها الرسمية لكأس العالم 2026

شفق نيوز- متابعة

أعلنت المطربة الكولومبية شاكيرا، عن الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026، التي تحمل عنوان "Dai Dai"، ومن المقرر إطلاقها في 14 أيار/مايو الجاري.

وتستضيف الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبل.

وأشعلت المغنية البالغة من العمر 49 عامًا الحماس بإطلاق أغنية حماسية لكأس العالم FIFA 2026، وشاركت إعلانًا تشويقيًا مُثيرًا للفيديو.

وقالت شاكيرا: "من ملعب ماراكانا، إليكم أغنية "Dai Dai"، الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026، ستصدر في 14 أيار/مايو.. نحن جاهزون!".

وظهرت في الفيديو نجمة أغنية "Hips Don’t Lie" تُشعل حماس الجمهور في ملعب ماراكانا بأداءٍ حماسيٍّ للغاية على أنغام الأغنية.

ستكون تلك الأغنية هي التعاون الرابع بين شاكيرا، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن بطولة كأس العالم، حيث كانت المرة الأولى في كأس العالم 2006 بألمانيا، حيث قدمت نسخة خاصة من أغنية "Hips Don't Lie" بعنوان (Bamboo) في الحفل الختامي.

وفي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، قدمت الأغنية الأيقونية "Waka Waka"، وأخيرًا في كأس العالم 2014 بالبرازيل، غنت "La La La (Brazil 2014)"، وهي واحدة من الأغاني الرسمية للبطولة.