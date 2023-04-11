شارع الجمهورية في كربلاء.. "معاش الفقراء" خلال شهر رمضان (صور)

شفق نيوز/ يتميز شارع الجمهورية وسط مدينة كربلاء، طوال أيام شهر رمضان باكتظاظه بالزائرين الذين يأتون من مختلف مناطق المحافظة عقب الإفطار للترفيه عن أنفسهم بعد ساعات الصيام الطويلة، أو للتسوق من "البسطات" الرمضانية المنتشرة فيه.

عدسة وكالة شفق نيوز أجرت جولة ميدانية داخل الشارع، والتقطت مجموعة من الصور لـ"البسطات" التي تباع فيها الأكلات الشعبية والعصائر وكذلك الملابس والإكسسوارات.

وتعتبر "البسطات" نوعاً من الاستثمار المالي البسيط لاصحاب العوائل ذوي الدخل المحدود والفقراء، وعلى الرغم من انتشار "البسطات" في جميع مناطق وشوارع كربلاء إلا أنها في شارع الجمهورية تمثل جزءاً من هويته.