شاحب ونحيف.. جاسوس يكشف عن "أبن سري" لزعيم كوريا الشمالية

شفق نيوز/ اعتاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الفترة الأخيرة على اصطحاب ابنته والتي تبلغ من العمر عشر سنوات في مهماته الرسمية وحتى عند مشاهدته لتجربة إطلاق صواريخ، بهدف توجيه رسائل للداخل والخارج في آن معا. وباتت ابنة كيم محط أنظار العالم كون ينظر إليها على أنها الوريث المحتمل لوالدها، حسبما قال جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، في أول تقييم من نوعه للفتاة، لهذا يخفيه عن الأعين!

وكانت المفاجأة الأخيرة ما كشف عنها مسؤول تجسس سابق بالقول إن لكيم ابن لكنه "شاحب ونحيف" للغاية بالنسبة لأذواق كوريا الشمالية ويتم إبعاده عن أعين الجمهور.

جاء هذا الادعاء المفاجئ على لسان تشوي سو يونج، المسؤول المتقاعد من جهاز المخابرات الوطنية (NIS) في كوريا الجنوبية المجاورة، ونقلاً عن مصادر في الشمال، زعم أن "المظهر الجسدي غير الجذاب للفتى يبدو أنه منع كيم من الكشف عن ابنه علناً"، عكس أخته الممتلئة.

ونقلت صحيفة "كوريا تايمز" عن الجاسوس المتقاعد: "على عكس والده أو أخته الممتلئة بشكل جيد، يقال إن ابن كيم شاحب ونحيف، سمعت أن ابنه لا يشبه جده الأكبر، كيم إيل سونغ، على الإطلاق".

وبالنسبة لزعماء كوريا الشمالية، فإن التشابه مع كيم إيل سونغ ــ مؤسس البلاد السمين ــ يعتبر سمة لا بد منها، وقد اتُهم الزعيم الحالي بإظهار التشابه بينه وبين جده كيم إيل سونغ، في محاولة لتعزيز شرعيته. وقد يكون هناك المزيد من قادة كوريا الشمالية السمينين في المستقبل - ابنة كيم جونغ أون "الممتلئة" كيم جو إي، ظهرت أمام الجمهور في أواخر عام 2022.

الابن كما الأب في الصغر! وعلى العكس من ذلك، لم تظهر بعد أي صور معروفة لابنه "الشاحب والنحيف"، لكن الخبراء يعتقدون أنه يمكن تصوره ببساطة من خلال النظر إلى كيم جونغ أون الأصغر سنا - والذي كان هو نفسه نحيفا، ظهرت مجموعة من الصور تظهر الزعيم الأنيق قبل أن يتضخم إلى حجمه الحالي.

وقال مايكل مادن، مؤسس منظمة مراقبة القيادة في كوريا الشمالية: "عندما كان كيم جونغ أون هو الخليفة الوراثي، كان نحيفًا بالفعل، ارجع وشاهد تلك الصور، لقد كان رجلاً أرق، أخبره والده وخالته أنه بحاجة إلى زيادة الوزن حتى يتمكن من إظهار السلطة، لذلك عندما يرى هؤلاء النخب الكورية الشمالية، وخاصة هؤلاء الجنرالات القدامى، هذا الرجل البالغ من العمر، سيشعرون بالترهيب الجسدي منه".

أهمية السمنة للقادة وقال مادن – من مركز ستيمسون في واشنطن العاصمة – إن "هذا التفضيل للقادة ذوي الحجم الزائد له أيضًا أساس تاريخي".

وأضاف "هناك بعض المفاهيم الكورية حول كيفية تقديم أنفسنا للآخرين، وهناك فكرة معينة عن الجاذبية والانجذاب".

وتابع "إن تعريف ما يعتبر جذابًا سيختلف كثيرًا بحسب الشعوب، وإن النحافة والتقشف سوف يذكر سكان كوريا الشمالية بأن ما يقرب من مليون شخص ماتوا جوعاً خلال أواخر التسعينيات".

يعتقد جهاز الاستخبارات الوطنية أن كيم جونغ أون لديه ثلاثة أطفال – الابن هو الأكبر، يليه كيم جو إي، ثم طفل غير معروف الجنس.

يوافق تشوي على أن الولد الأكبر هو ابن، لكنه يعتقد أن الديكتاتور لديه طفلين شرعيين فقط - هذا الابن الذي لم يذكر اسمه وكيم جو آي - بالإضافة إلى طفلين ولدا خارج إطار الزواج.

من يخلفه؟ وتبقى التساؤلات حول أي طفل سيصعد إلى السلطة في نهاية المطاف دون إجابة، وسلط الضوء على مثال كيم جونغ أون، الذي حشد قواه قبل أن يتولى المنصب الأعلى.

وقال: "هذا ما سيحدث مع طفل كيم الشاحب والنحيف، هل سيُطلب منه زيادة وزنه والحصول على بعض أشعة الشمس، لقد نجح الأمر بالنسبة للزعيم الحالي".

وعلى العكس من ذلك، فإن كوريا الشمالية لديها طريقة لتجاوز المولود الأول ومنح القيادة للأخ الأصغر، وتم اختيار كيم جونغ أون على حساب أخيه الأكبر، كيم جونغ تشول، الذي يقال إن والده اعتبره "غير جيد لأنه مثل فتاة صغيرة".

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية لم يكن لديها قائدة قط، يعتقد مادن أن هذا ليس بالضرورة عائقًا أمام كيم جو إي.

وقال: "إذا قرر كيم جونغ أون أن ابنته ستكون خليفة وراثيا، فهذا ما سيحصل". هل تخلف الصغيرة والدها؟ يشار إلى أن جدلا وتكهنات كانا انتشرا على نطاق واسع في الخارج حول الفتاة منذ ظهورها العلني لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما شاهدت تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى مع والدها.

ومنذ ذلك الحين، رافقت الفتاة والدها في عدد من الفعاليات الجماهيرية الكبرى، حيث وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "أحب الأبناء" لقلب أبيها أو "الأكثر مراعاة"، كما نشرت لقطات وصورا تثبت مكانتها السياسية الصاعدة وقربها من والدها. وما زاد الأمر غموضاً، تصرفات كبار المسؤولين في البلاد أمام الطفلة، حيث ركع أحد كبار الجنرالات وهمس لها عندما صفقت أثناء مشاهدتها عرضا عسكريا في منصة كبار الشخصيات في سبتمبر/أيلول.

كما تم تصويرها وهي تقف أمام والدها أثناء زيارة لمقر القوات الجوية في نوفمبر، حيث كانا يرتديان نظارات شمسية وسترات جلدية طويلة.