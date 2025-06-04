شاب يتسلق جدار منتجع ترامب لطلب يد حفيدته

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة الأميركية، من القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بعد أن حاول التسلل إلى منتجع "مارالاغو" الفخم في فلوريدا، المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الشاب، ويدعى أنطوني توماس رييس، أثار دهشة رجال الأمن عندما صرّح أنه جاء "ليُبلغ رسالة الإنجيل للرئيس ترامب ويتقدم لخطبة حفيدته المراهقة".

الحادث وقع بعد منتصف ليل الثلاثاء، عندما تسلق رييس سور المنتجع، ما تسبب في إطلاق أجهزة الإنذار، لتتدخل وحدة الخدمة السرية بسرعة وتقوم بتوقيفه دون مقاومة، قبل تسليمه إلى شرطة بالم بيتش.

سبق وأن حاول رييس الدخول إلى نفس الموقع ليلة رأس السنة الماضية، وتم تحذيره وقتها من التعدي على الملكية، مما يجعل هذه المرة الثانية التي يخرق فيها أمن المنتجع.