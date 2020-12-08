شاب مصري يجمع ثروة من جمع العقارب (صور)

شفق نيوز/ تمكن شاب مصري من تأسيس شركته الخاصة وجمع ثروة من عمل يخشاه الكثيرون وهو جمع العقارب من الصحراء واستخراج سمها وبيعها لشركات صناعة الأدوية.

فقد ابتعد الشاب محمد حمدي بوشتا، منذ عدة سنوات، عن العمل بتخصصه في علم الآثار ليصطاد العقارب من الصحاري المصرية، ويستخرج السم منها للاستخدامات الطبية.

وأصبح محمد بعمر 25 عاما مالك شركة القاهرة للسموم، وهي مشروع ضخم يضم حوالي 80,000 عقرب في مزارع متعددة في مصر، كما أن الثعابين تربى هناك للحصول على سمها.

ويتم صيد العقارب باستخدام الأشعة فوق البنفسجية الملونة، ثم يتم تعريضها لتيار كهربائي بسيط ليحفز إفراز السم منها، ويستخدم الجرام الواحد من سم العقرب في صناعة حوالي 20-50 ألف جرعة من المصل المضاد للسم.

ويقدر سعر الجرام الواحد من سم العقرب بحوالي 10,000 دولار، وتصدر شركة القاهرة للسموم سم العقرب إلى أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، حيث يستخدم في صناعة مصل مضاد للدغة العقرب السامة، إضافة إلى أنواع عديدة من العقاقير لعلاج حالات طبية مختلفة منها ارتفاع ضغط الدم.

فوائد سم العقارب!

توجد العديد من الفوائد الطبية لسم العقرب والحيوانات السامة الأخرى التي تجعله بالفعل يستخدم حاليا لعلاج بعض الأمراض، هذا فضلا عن الدراسات العلمية التي تبحث في إمكانية مساعدة مرضى آخرين.

بشكل مدهش، فإن الخواص التي تجعل سم العقرب قاتلا هي ذاتها ما تجعله ذا قيمة عالية في الطب وعلاج الأمراض، ذلك لأن العديد من العناصر التي يهاجمها سم الحيوانات هي ما يحتاج الأطباء أن يتحكموا به لعلاج العديد من الأمراض، لكن ذلك يجب أن يحدث بالقدر اللازم والمفيد، ودون تعريض المريض لخطورة.

وتعمل سموم الحيوانات بطريقة سريعة ومتخصصة، حيث تشكل البروتينات التي تتكون منها سموم وإنزيمات تهاجم عناصر معينة وتلتصق بها.

ولقد كان التحدي الطبي الذي واجه العلماء هو تصنيع الأدوية من السموم بشكل يجعلها تتحكم في العناصر المطلوبة فقط لمريض ما دون غيرها، وتتدخل بالسرعة المناسبة لإحداث الأثر المطلوب.

وقد نجح الطب بالفعل في تصنيع أدوية من سموم الحيوانات لعلاج مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم، حيث كان أول عقار يستخرج من السموم هو عقار كابتوبريل، وكان ذلك في عام 1980.

وينتمي كابتوبريل لعائلة العقاقير المقللة لهرمون الأنجيوتنسين الذي له تأثير قابض على الأوعية الدموية (ACE inhibitors).

وتلا ذلك ترخيص وكالة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA لـ 9 عقاقير أخرى مصنعة من سموم الحيوانات.

وتبشر الدراسات الحالية بإمكانية توفر عقاقير جديدة من سم العقرب لعلاج أمراض المناعة والسرطان وأدوية علاج الألم، خلال السنوات القادمة.