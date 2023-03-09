شاب عراقي يطعن مواطنا بريطانيا بعد فشله بالحصول على اللجوء

شفق نيوز/ أقدم شاب عراقي في المملكة المتحدة على طعن طالب جامعي بريطاني في مدينة بورنموث جنوبي البلاد، بعد يأسه من الحصول على طلب اللجوء.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع الفيديو المقتضب الذي يظهر فيه طالب اللجوء العراقي ريباز محمد (28 عاما) وهو يتحدث في البداية مع الطالب في جامعة سولينت أليس ويلر قبل أن يخرج سكينا من جيبه ويطعنه في ظهره ومن ثم يقوم بملاحقته.

تمكن ويلر من الهرب بعيدا، لكنه فقد وعيه بعدها، ليقوم أحد أصدقائه بالاتصال بالشرطة التي تمكنت من الوصول قبل فوات الأوان.

نُقل بعدها ويلر إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية وبقي تحت الملاحظة لمدة خمسة أيام.

واعتقلت الشرطة محمد بعدها بفترة وجيزة في مكان قريب من الحادث، حيث أخبرهم لاحقا أنه طعن ويلر ليتم اعتقاله وترحيله إلى بلده الأم العراق بعد أن أصيب بخيبة أمل من العيش في فندق ممول من دافعي الضرائب واشتكى من عدم امتلاكه المال أو السماح له بالعمل.

وحكمت محكمة في بورنموث على محمد بالسجن ست سنوات نتيجة الحادثة التي وقعت في ديسمبر الماضي، لكن لم يتم نشر مقطع الفيديو حتى يوم الخميس.

وذكر محامو محمد أن الشاب العراقي وصل إلى المملكة المتحدة بصورة غير شرعية بواسطة القوارب.