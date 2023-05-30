سيُدمج جزئياً مع إنستغرام.. تطبيق منافس لتويتر بتفاصيل مثيرة

شفق نيوز/ منذ استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على تويتر في أكتوبر الماضي، تشير التقارير إلى تراجع أعداد مستخدمي المنصة تويتر خلال الفترة الماضية.

إذ أظهرت دراسة جديدة أجراها مركز بيو للأبحاث "Pew Research Center" إلى أن 60% من مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة قالوا إنهم أخذوا استراحة من المنصة لعدة أسابيع أو أكثر العام الماضي.

اختبار المشروع

وفي حين أن المستقبل لا يزال غير مؤكد بالنسبة لتويتر خاصة بعد تولي ليندا ياكارينو منصب المدير التنفيذي للشركة، فقد قررت شركة "ميتا" دخول المنافسة بتطبيق جديد للتدوين قائم على واجهة إنستغرام، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

فيما من المتوقع إطلاق هذا التطبيق الجديد خلال هذا الصيف، بحسب رسالة بريد إلكتروني تمت مشاركتها مع مجموعة مختارة من المبدعين، واطلع عليها موقع "TechCrunch".

وصرح أشخاص مطلعون على الأمر أن الشركة تختبر حالياً المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور. لكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقاً لتقرير لوكالة بلومبرغ.

سيُدمج جزئياً مع إنستغرام

إلى ذلك سيكون التطبيق الجديد قائما بذاته غير أنه سيُدمج جزئياً مع إنستغرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم، وسيتلقى جميع متابعيهم إشعاراً لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد.

كما سيكون التطبيق الجديد لا مركزيا، ومتوافقا مع تطبيقات أخرى مثل: Mastodon الذي طُور استناداً إلى بروتوكول ActivityPub، وهو بروتوكول لا مركزي للشبكات الاجتماعية.

في السياق نشرت ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا في تغريدة عبر تويتر لقطة شاشة للتطبيق الجديد، قائلة إنه من المحتمل أن تطلقه شركة ميتا أواخر شهر يونيو القادم.