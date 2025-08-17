سينما الكندي تعاود السطوع في دمشق بعد سنوات من الإغلاق

شفق نيوز- دمشق

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للسينما في سوريا الفنان جهاد عبدو، يوم الاحد، عن إعادة افتتاح سينما الكندي في دمشق بعد سنوات طويلة من الإغلاق، مؤكّدًا أنها ستتحول إلى منبر حر لكل قصة سورية.

وأوضح عبدو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "منتصف الشهر المقبل سيشهد تظاهرة خاصة بالأفلام السورية على شاشة الكندي، بهدف استرجاع ذاكرة المكان وبناء جسر جديد بين الجمهور وصنّاع الأمل".

وكانت سينما الكندي التي تقع في حي الصالحية بدمشق، وهو أحد الأحياء القديمة والمركزية في العاصمة السورية، قد أُغلقت بعد قرار مديرية أوقاف دمشق بفسخ عقد الإيجار المبرم مع ورثة المستأجرين، بهدف تحويل المبنى إلى مركز ثقافي.

وجاء الإغلاق بعد تراجع نشاط السينما وتحولها إلى مكان شبه مهجور، ما أثار جدلاً واسعاً حول الحفاظ على الذاكرة الثقافية للمدينة.