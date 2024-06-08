سيلفي وصفعة.. عمرو دياب يفجر حالة غضب (فيديو)

شفق نيوز/ وقع الفنان المصري عمرو دياب، في سقطة أثارت جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، فبعد إهانته سائقه الخاص وضربه مهندس صوت على المسرح، وثق مقطع فيديو تصرفا جديدا وغريبا للفنان.

وفجر المغني المصري، حالة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر "الهضبة" يصفع أحد المعجبين به أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وأظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط سيلفي مع المغني عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بصفعة على وجهه.

وفيما اختلفت ردود الفعل على الواقعة عبر منصات التواصل، فقد اعتبر الكثيرون أن تصرف دياب غير مبرر، فيما رأى قلة أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقه طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لبقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الوقائع الثلاث وفي 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.