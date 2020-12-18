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سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

Category: منوعـات

Date: 2020-12-18T17:24:27+0000
سيلفي مع الجثة.. تفاصيل جديدة في قضية قتل فنانة مصرية لزوجها

شفق نيوز/ كشفت تحقيقات النيابة المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية الفنانة عبير بيبرس؛ المتهمة بقتل زوجها طعنًا بآلة حادة بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وأفادت التحقيقات، أنه عقب تفتيش الأحراز المضبوطة مع المتهمة، وجد في هاتفها المحمول صورة "سيلفي" لها بتاريخ 30 مايو الماضي، يظهر فيها المجني عليه ملقى أرضًا على ظهره، ويرتدي "تي شيرت" أحمر، كما تظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب قتله.

وبمواجهة المتهمة بتلك الأدلة أجابت قائلة: "لم أصدق أنه مات حينما جاء الإسعاف وأخبرني المسعفون أنه توفي"، لكن التحقيقات أثبتت أن توقيت التقاط الصورة كان قبل وصول الإسعاف.

وذكرت التحريات أن المتهمة كانت ترتدي ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

واعترفت بيبرس، أنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بعد أن صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها وأمسكت آلة حادة ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض ومات على الفور.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى بدايات العام الجاري حينما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية من والد المجني عليه يفيد بوفاة نجله "عمرو س س ع" (42 عامًا)، صاحب شركة بترول، متهمًا زوجة نجله عبير وهبة نجيب زكي الشهيرة بـ"عبير بيبرس" (35 عامًا)، ممثلة، بقتله طعنًا في صدره بعمق 7 سم، والاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه.

وعليه قررت النيابة المصرية إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها.

وبيبرس هي فنانة مصرية شابة شاركت في بطولة فيلم روائي قصير بعنوان: "كما تدين تدان"، والمسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بمشاركة كوكبة من النجوم.

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