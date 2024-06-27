سيكون تقليدا سنويا.. انطلاق مهرجان "تراث الموصل" بنسخته الثالثة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في الموصل القديمة بمحافظة نينوى، مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان "تراث الموصل" بنسخته الثالثة في منطقة حمام المنقوشة، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس مؤسسة "بيتنا" المشاركة في المهرجان، صقر معن آل زكريا، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان حصل على موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليكون تقليداً سنوياً في الموصل، تزامناً مع ذكرى تفجير منارة الحدباء في حزيران 2017".

وأضاف "المهرجان يتضمن فعاليات ثقافية وفنية بمشاركة فنانين عراقيين مثل زهير محمد رشيد وجلال كامل".

وتابع "المهرجان يتضمن إقامة فعاليات في أزقة المدينة القديمة بمحيط جامع النوري، تشمل ارتداء الزي الفلكلوري والتراثي للموصل، بالإضافة إلى بعض الحرف التراثية والأكلات الشعبية".