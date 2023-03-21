سيدة عراقية تلد خمسة توائم في مستشفى ببغداد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، بولادة امرأة لخمسة توائم في مستشفى بالعاصمة بغداد.

ونقلت الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عن مدير مستشفى "فاطمة الزهراء" للنسائية والاطفال التابعة الى دائرة صحة بغداد الرصافة، الدكتور سلام بدر سلطان، القول إن خمسة توائم (ثلاث إناث واثنين ذكور) ولدوا لسيدة من اهالي المنطقة، وقد غادرت الام وتوائمها الخمس المستشفى بصحة جيدة.

وقالت رئيس الطاقم الطبي اخصائية النسائية والتوليد الدكتورة شيماء محمد اللامي ان "المواطنة العشرينية وهي حامل بالشهر التاسع وصلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من آلام الولادة و تقلصات رحمية شديدة، مضيفة "عقب إجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة والسونار تم تحويلها الى صالة العمليات ومن ثم توليدها بعملية قيصرية ثانية لتضع توائمها الخمس ثلاث إناث واثنان ذكور واوزانهم تتراوح بين (800 _1300 غم ) ليتم بعدها تحويل الأم واطفالها الى الردهة و مراقبة وضعهم الصحي وتكملة باقي العلاج ومغادرتهم المستشفى بصحة جيدة .