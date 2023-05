سيدة العام "شاكيرا" برسالة مبطنة لبيكيه: أخلص لنفسك

شفق نيوز/ وجهت النجمة الكولومبية شاكيرا رسائل مبطنة جديدة لشريكها السابق جيرارد بيكيه، وذلك خلال حصولها على جائزة "سيدة العام" في حفل جوائز "بيلبورد" المقام في ميامي حيث تعيش مع أطفالها حالياً.

وقالت الفنانة الشهيرة في كلمتها أثناء تلقيها الجائزة: "لا يهم إذا كان هناك شخص ما مخلصا أم لا، الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء"، ليدوي التصفيق في المكان بشكل عال.

كما قالت "هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها".

وأضافت: "هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل".

وتابعت "من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك"، مبينة أن "البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلا".

وفي نهاية حديثها، قالت النجمة الشهيرة: "عندما شعرت بالضياع، كانت الموسيقى هي من ساعدتني بالعودة إلى نفسي".

يشار إلى أن شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً كانا أعلنا انفصالهما في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها، وهو ما تأكد لاحقاً.

وتبادل الثنائي رسائل نارية مبطنة بعد إطلاق النجمة الكولومبية أغنيات تحمل نقدا لاذعا لبيكيه وتقول في أحد مقاطع الأغنية ساخرة من نجم كرة القدم الإسباني: "استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو".

بدوره، رد بطريقته الخاصة على الأغنية بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيرا، كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولود في 29 يناير 2015.

The first-ever #BBMujeresLatinas Woman of the Year, @shakira 🏆Watch more on @Telemundo at https://t.co/4fHRzBxC2w pic.twitter.com/3Ug3p5zPi1