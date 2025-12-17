سياسات "يوتيوب" الجديدة تقلص إيرادات صانعي المحتوى داخل إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، نقلاً عن صانعي المحتوى، اليوم الأربعاء، بأن تحديثًا جديدًا على منصة يوتيوب أدى إلى انخفاض حاد في دخل اليوتيوبرز الإيرانيين، حيث أبلغ بعضهم عن تراجع يصل إلى 80 في المئة.

ووفقًا لتقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، فقد "أصبح يوتيوب بعد التحديث قادرًا على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدمين بدقة أكبر، حتى في حال استخدامهم شبكات VPN، ما جعل مشاهدة المحتوى والإعلانات داخل إيران تُصنَّف كحركة مرور منخفضة القيمة، وبالتالي تقلصت المدفوعات بشكل كبير".

وأشار صانعو المحتوى الإيرانيون إلى أن "السياسات الجديدة تقلل من أولوية عرض الإعلانات ذات العائد المرتفع على الفيديوهات التي يُشاهدها المستخدمون من دول تحت العقوبات أو عبر VPN، ما أثر مباشرة في إيرادات القنوات والمحتوى الإيراني على يوتيوب".

وأضافوا أن "هذه الإجراءات الجديدة قد تدفع عددًا من صانعي المحتوى إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، مثل الدعم المالي المباشر، أو الترويج خارج يوتيوب، أو الانتقال إلى منصات أخرى".

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن "هذا الانخفاض لم يقتصر على قناة أو اثنتين، بل شمل طيفًا واسعًا من القنوات الفارسية".

يذكر أن يوتيوب في سياساته يشير إلى أنه في حال رصد "حركة مرور غير صالحة" قد يتم تقليص عرض الإعلانات، وهو ما ينعكس مباشرة على دخل صانعي المحتوى.

وبعض التحليلات تشير إلى أن "هذه التغييرات قد تدفع عددًا من صانعي المحتوى الفارسي إلى الاعتماد على الدعم المالي المباشر، أو الإعلانات خارج يوتيوب، أو حتى الانتقال إلى منصات أخرى للحفاظ على دخلهم".

وتحجب السلطات الإيرانية منذ عام 2009 منصة يوتيوب لمقاطع الفيديو على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام والتي قادتها الحركة الإصلاحية (الخضراء)، كما تم حجب منصة "فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقًا).