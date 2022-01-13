سياحة شتوية خيالية في مصر

لماذا عليك أن تقضي عطلة نهاية العام تحت أجواء مغيمة وحزينة في حين أن العديد من الوجهات المشمسة متوفرة بأسعار مناسبة؟ مع طقسها الترحيبي وتراثها المذهل، ستقدم لك مصر طوال الشتاء عطلة ساحرة حقًا. القاهرة، الإسكندرية، أسوان والأقصر. لاشك ان مجرد سماعك لهذه الأسماء سيجعلك تحلم بمصر الجميلة "أم الدنيا"!

إذا قمت بزيارة مصر في ديسمبر، فسوف تقوم بجولة في البلاد تحت شمس الربيع. في الواقع، حتى في شمال مصر، حيث تقع الإسكندرية، يكون الطقس في نهاية العام معتدلًا. القاهرة، مثل الإسكندرية، يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 11 درجة مئوية في الصباح، والتي تصل عادة إلى 20 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر. إذا حدث في الإسكندرية أن ترى أحيانًا بعض الغيوم التي تُظلم السماء، فإن مدينة القاهرة تحتفظ بسماء زرقاء تقريبًا دون توقف.

إذا كانت رحلتك إلى مصر في الشتاء ستأخذك إلى الأراضي الجنوبية، فإن المناخ الصحراوي في الأقصر أو أسوان أو أبو سمبل سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. طوال رحلتك، سيظل الهواء رطبًا تمامًا، حيث ستكون درجات الحرارة 25 درجة مئوية كحد أقصى، مقارنةً بالذروة التي تصل إلى 50 درجة مئوية في قلب الصيف.

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جولة شتوية لا تنسى في القاهرة

ستكون القاهرة وجهة رائعة لبدء إقامتك في مصر في الشتاء. تسمح لك درجات الحرارة اللطيفة باستكشاف المدينة دون المعاناة من الحر. خذ اتجاه الأسوار المهيبة للقلعة لاكتشاف مسجد محمد علي الشهير. على الطراز التركي، تخفي جدرانه المرمرية والقباب المهيبة الزخارف الداخلية الغنية. ستكون القاهرة أيضًا المكان المناسب لبدء استكشافك لجواهر مصر القديمة. إذهب إلى المتحف المصري في القاهرة في رحلة ستأخذك إلى الوراء أكثر من 5000 عام وتمتع بعبق التاريخ.

أكثر من 160.000 قطعة ستكشف لك أسرار هذه الأوقات الرائعة قبل أن تواصل اكتشافك لكنوز الدولة في الأقصر وأسوان. زيارتك لمدينة القاهرة، خلال إجازتك في مصر في الشتاء، ستسمح لك أيضًا باكتشاف أهرامات الجيزة في طقس جيد. ستكون درجة الحرارة دافئة نوعًا ما مقارنة بلهيب الصيف؛ ستكون قادرًا على قضاء كل وقتك في استكشاف هذا الموقع. ستكون قد غادرت القاهرة لعشرات الدقائق فقط وستشعر بقلبك يتسارع عند ظهور الشخصيات المهيبة لأهرامات الفرعون خوفو وخفرع ومنقرع. يمكنك أيضًا الاستمتاع بمشاهدة تمثال أبو الهول، التمثال المهيب الذي يقف بالقرب من أهرامات الجيزة.

استكشاف أسرار ملوك مصر

استفد من مناخ الربيع الذي يخيم على مصر طوال أشهر الشتاء للانطلاق إلى الإسكندرية. سيكشف لك ميناء البحر الأبيض المتوسط الشهير التراث اليوناني للبلاد من خلال المجموعات الرائعة لمتحفها اليوناني الروماني. سيكون الطقس المعتدل لهذا الموسم فرصة لاستكشاف المواقع التاريخية لمدينة الإسكندرية، مثل عمود بومبي وسراديب الموتى بكوم الشقافة والمسرح القديم الذي يشهد على الفتح الروماني. بالعودة جنوبًا، بعد القاهرة بفترة طويلة، ستجعل رحلتك إلى مصر في ديسمبر محطة توقف لا تُنسى في الأقصر، "طيبة" القديمة.

سيثير معبد آمون الرهبة والإعجاب في نفسك، بفضل تمثاله العملاق الفخور ورواقه الكبير. يمكنك بعد ذلك مواصلة رحلتك الاستكشافية بالتوجه نحو وادي الملوك. ستكشف لك ملكات الفراعنة والملوك الأسطوريين، المختبئين في الصخور والرمال، أسرارهم. إن مقابر الفرعون رمسيس الأول، أمينوفيس الثاني، سيتي الأول، رمسيس الثالث، حتشبسوت، المزينة بزخارف غنية، هي تلك المقابر التي ستترك لك أروع الذكريات. قم أيضًا بزيارة قبر الفرعون توت عنخ آمون، الذي يوجد كنزه الآن في متحف القاهرة.

سيكون معبد الكرنك وتمثال ممنون مواقع رائعة أخرى لاكتشافها في الأقصر أثناء إقامتك في مصر في ديسمبر. جنوبًا، ستسمح لك مدينتا أسوان وأبو سمبل بمواصلة جولتك الاستكشافية، مع مناخها الدافئ وسماءها الزرقاء والمواقع الأثرية التي لا تعد ولا تحصى، ستسعد مصر في الشتاء عشاق تاريخها القديم. سافر إلى القاهرة في رحلة رائعة ستأخذك من الإسكندرية إلى وادي الملوك وأسوان، وتمتع برحلة استكشافية سوف تتذكرها لفترة طويلة.

ألق نظرة على أهرامات الجيزة في رحلة يوم كامل

هل تتساءل كم من الوقت عليك أن تبقى في مصر لاستكشاف الأهرامات الشهيرة حول القاهرة؟ إذا كنت ترغب في الذهاب في زيارة الى أبو الهول الشهير في الجيزة، فيوصى بشدة أن تذهب في رحلة يوم كامل في الموقع من القاهرة. لتقدم لنفسك مشهدًا مبهرًا في مصر، خطط لزيارة هرم خوفو (أكبر أهرامات الجيزة الثلاثة في مصر) عند شروق الشمس: يمر هذا العملاق الرملي المخروطي من الظل إلى النور مع شروق الشمس. يجب أن تراه هذا المنظر بأم عينك أثناء رحلتك، انه مشهد خيالي كأنه لوحة سريالية. بجانبه، سيكون أهرامات خفرع ومنقرع أيضًا أبرز ما في قائمة زيارتك لقلب الصحراء المصرية.

خطط أيضًا لزيارة المعالم القريبة أثناء إقامتك: مثل المستكشف في رحلة، سوف تعبر الممرات الطويلة والضيقة والمظلمة للأهرامات. ترقب أثناء زيارتك الغرف 4 و5 التي تضم النقوش الفريدة للهرم! إلى جانب هذه العجائب المصرية الثلاثة يقف تمثال أبو الهول في الجيزة بشكل مهيب، والذي كان أنفه المفقود موضوعًا للعديد من الأساطير والقصص. نصيحة: من أجل الاستفادة من المنظر البانورامي للهضبة بأكملها، قف أمام تمثال أبو الهول بالجيزة وأحضر كاميرتك أثناء الزيارة لأن المنظر فوق هذه الساحة مذهل.

الإقامة في وادي النيل على خطى الفراعنة:

لتحديد مدة البقاء في مصر في منطقة النيل، فكر أولاً في وسيلة النقل التي تريد استخدامها أثناء الجولات. يختار العديد من المسافرين القيام برحلة بحرية على هذا النهر المصري الشهير والتخطيط للعديد من المعالم البارزة خلال رحلتهم. أثناء رحلتك النهرية، توقف لمدة يوم أو يومين في الأقصر، وهي مدينة شهيرة للمسافرين جنوب الإسكندرية، لزيارة المعابد الشهيرة. استمتع بمسلة الأقصر الجميلة، الشقيق التوأم للمسلة التي أقيمت في ساحة الكونكورد في باريس: هذا المبنى الضخم على شكل برج يواجه مبنيين ضخمين تنتشر فيهما التماثيل العملاقة. اتجه لزيارة الموقع بالداخل لاستكشاف الغرف المختلفة المغطاة بالكامل بالهيروغليفية!

برفقة مرشد، سوف تكتشف معانيها وتنغمس في تاريخ الأقصر. راقب دقة هذه الرسومات أثناء زيارتك. يضم معبد الأقصر أعمدة عملاقة تتخللها تماثيل الفراعنة. ولزيارة لا تُنسى لمصر، اذهب في رحلة إلى إسنا، الأقل شهرة من جيرانها أو الإسكندرية أو أسوان أو أبو سمبل الشهيرة، والتي ستدهشك بنفس القدر من الإعجاب. مثل الأقصر، تضم إسنا سلسلة من الأعمدة والمنحوتات وسوقًا نابضًا بالحياة ليلاً ونهارًا، مليئًا بالألوان والتوابل: إنها مكان مثالي لاستعادة ذكريات رحلتك البحرية في مصر.

أخيرًا، فكر في التوقف في كوم أمبو، التي يمكن القول إنها واحدة من أكثر الزيارات غرابة التي ستقوم بها في رحلتك البحرية في مصر. جزء من معبد كوم أمبو مخصص لإله التمساح سوبك، إله الخصوبة. ستجد هناك كنيسة صغيرة تحتوي على مومياوات التماسيح! كما أن زيارة الموقع جمالية للغاية، لأن جميع الممرات والجدران والمرفقات احتفظت ببعض ألوانها. عند غروب الشمس، يتحول معبد كوم أمبو إلى اللون الأحمر في وسط الصحراء ويصبح متحفًا في الهواء الطلق. من أجل تحديد مدة البقاء في مصر بشكل كامل، اسأل نفسك عما إذا كنت ترغب أيضًا في توسيع نطاق اكتشافك التاريخي والثقافي. تتوفر لك العديد من المواقع الأخرى لزيارتها، مثل أبو سمبل ومعابده المخصصة لمجد رمسيس المطلة على بحيرة ناصر الرائعة، أو أسوان وسوقها الملون.