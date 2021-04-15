“سوق دنتال” أول متجر إلكتروني متخصص في طب الأسنان في السعودية

أطلق ريادي الأعمال المختص في صناعة طب الأسنان أنس هبره “سوق دنتال“، وهو أول متجر الكتروني متخصص في توريدات طب الأسنان على الإنترنت، لتوريد جميع منتجات طب الأسنان، مثل الأدوات والمواد والمستهلكات ومستلزمات طب الأسنان الأخرى.

ويتميز “سوق دنتال” بأنه متجر واحد مرتبط بجميع شركات طب الأسنان المحلية المرخصة في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تسهيل عمل متخصصي طب الأسنان للحصول على مستلزمات عيادات الأسنان.

ماذا يقدم لك “سوق دنتال”؟

ويحتوي “سوق دنتال” على أكثر 15000 منتج مسجل، مقسمة إلى قوائم تسهل على العميل عملية البحث والشراء، كما أنه يتعاون مع أكثر من 150 شركة مصنعة، توفر كل منتجاتها عبر السوق.

ويقدم “سوق دنتال” مجموعة كبيرة من المنتجات ومستلزمات طب الأسنان ومستلزمات العيادات على منصة واحدة وبأسعار مخفضة، مثل الكومبوزيت، وسنابل الحفر والتلميع، وأدوات الأسنان بأنواعها، والقبضات السريعة والبطيئة، ومواد أخذ المقاسات والطبعات وغيرها الكثير.

منتجاتك إلى عيادتك في أسرع وقت

وتلتزم “سوق دنتال” بتوفير خدمة عملاء احترافية وتقديم أفضل الأسعار والتوصيل السريع، والتأكد من حصول العميل على أعلى جودة.

حيث يعمل في “سوق دنتال” فريق متخصص على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة، للاهتمام بطلبات العملاء من الألف إلى الياء.

كما يضمن “سوق دنتال” حفظ أموال العميل حتى يستلم منتجاته، كما يقدم له خدمة الإرجاع المجاني في حالة كانت هناك أي ملاحظات على المنتج، إلى جانب ضمان جميع المنتجات الأصلية من الوكلاء الرسميين المرخصين في المملكة العربية السعودية حصرًا.

فكرة تأسيس “سوق دنتال”

وفي هذا الإطار يقول مؤسس “سوق دنتال” ريادي الأعمال المختص في صناعة طب الأسنان أنس هبره: “كنت أحلم أن أدرس تخصص علوم الحاسب والبرمجة، ولكن معدل الثانوية لم يساعدني في دخول هندسة الكمبيوتر، واضطررت لدراسة تخصص “فني معامل أسنان”، ولكن لم أتخلَّ عن اهتمامي بعلوم الكمبيوتر، وأصبحت أتعلم التخصصين معًا”.

وعن فكرة تأسيس السوق، يوضح هبرة أنه عندما تخرج ودخل سوق العمل، لم يجد نفسه في مهنة صناعة الأسنان في المعامل، فقرر التوجه للعمل مندوبًا في شركات لوازم طب الأسنان، وبعد عدة سنوات تبلورت في عقله فكرة دمج خبراته العلمية والعملية في كلا التخصصين، والخروج بمشروع منصة متخصصة للوازم طب الأسنان.

وعن سبب فشل مشاريع سابقة في السوق، يبيّن هبرة أن المشاريع المنافسة فشلت بسبب عدم وجود الخبرة لديهم في مجال التجارة الالكترونية وطب الأسنان معًا، وهذا ما يجعل “سوق دنتال” قادرًا على الاستمرار والنجاح.

ويحلم هبرة أن يغير أسلوب سلاسل التوريد التقليدية في المنطقة العربية لعيادات ومراكز طب الأسنان، أن يسهل هذه المهمة على الطبيب ومسؤول المشتريات، باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي للتنبؤ بالاحتياجات الدورية، وسهولة الوصول للمنتجات التي يحتاجها طبيب الأسنان وفني الأسنان.

التزامات “سوق دنتال” تجاه العملاء

ويحمل “سوق دنتال” رؤية تنصبّ في تقديم خدمة سريعة لأطباء وفنيي الأسنان، بما يوفر وقت الطبيب لإيجاد المنتج المطلوب وسرعة توصيله في نفس الوقت، ضمن ظروف شحن وتخزين تناسب طبيعة المواد، خصوصًا كل لوازم طب الأسنان من أدوات وأجهزة.

ويختم مؤسس “سوق دنتال” أنس هبرة بالقول: “كل عميل بالنسبة لنا هو إما طبيب أو فني أسنان، وكلاهما ذوو شخصيات راقية وتهتم بالتفاصيل والدقة، لذا فإن مهمتنا في خدمة العملاء ليست سهلة، ولكن فريق عملنا متخصص، ومنهم أطباء أسنان وفنيون يستطيعون تفهم مشكلات العميل تمامًا.

إذا كنت عاملا في مجال طب الأسنان أو طالب في إحدى كليات طب الأسنان في السعودية، بإمكانك الولوج الآن إلى “سوق دنتال” عبر الموقع الإلكتروني https://souq.dental والاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها الموقع للعملاء. كما أنه يوفر تطبيق على أجهزة الأيفون تطبيق سوق دنتال