سوريا.. صلح عشائري ينهي نزاعاً دام قرناً في دير الزور (صور)

شفق نيوز- دمشق

شهد ريف محافظة دير الزور في سوريا، التوصل إلى صلح عشائري أنهى نزاعاً امتد لنحو 100 عام بين عشيرتي الوهيبي والسماكة من قبيلة الكعيبين، وذلك بعد أكثر من 150 جلسة تفاوض مكثفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم الصلح أُقيمت بحضور وجهاء وشيوخ عشائر وشخصيات اجتماعية، في خطوة تهدف إلى طي صفحة خلاف استمر لأكثر من قرن وأسفر، خلال سنواته، عن مقتل 14 شخصاً.

وقال أحد أبناء العشيرتين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم يمثل نهاية صفحة مؤلمة وبداية مرحلة جديدة يسودها التسامح والتآخي، بعد سنوات طويلة من النزاع الذي أثقل كاهل العائلتين والمنطقة".

وجاء الاتفاق عقب سلسلة طويلة من جلسات الوساطة والتفاوض، برعاية دائرة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، وبالتعاون مع مجلس الصلح في محافظة دير الزور وإدارة منطقة الميادين، وبحضور نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ، إلى جانب عدد من وجهاء وشيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية.

وأكد المشاركون، أن "الصلح يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وحل الخلافات عبر الحوار والأعراف العشائرية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

ويُعد هذا الصلح من أبرز المصالحات العشائرية التي شهدتها محافظة دير الزور خلال الفترة الأخيرة، نظراً لطول أمد النزاع وعدد جولات التفاوض التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.