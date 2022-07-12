"سنكون قادرين على إجابة أسئلة لم نكن نعرف بوجودها".. "ناسا" تكشف تفاصيل أول صورة ملونة للفضاء

شفق نيوز/ كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الغطاء عن الصورة المرتقبة لأكبر تلسكوب صنعه الإنسان، بحضور الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس.

وذكرت الوكالة في بيان أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي "أنتج أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن".

وذكرت أن الصورة تظهر مجموعة المجرات "SMACS 0723"، والتي حددها العلماء بوصف "الحقل العميق الأول لويب".

وتظهر أول صورة لتلسكوب ويب آلاف المجرات، بما في ذلك الأجسام الخافتة التي التقطتها الأشعة تحت الحمراء، في عرض ويب لأول مرة.

وذكرت الوكالة أن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون، وقالت إن هذا الجزء يشمل "رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض وينظر إليها بطول ذراعه".

وقال مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، بيل نيلسون، ردا على طلب الرئيس الأميركي توضيح الصورة: "ننظر هنا إلى ما قبل 13 مليار سنة ضوئية، الضوء يسافر بسرعة 168 ألف ميل في الثانية (270 ألف كلم في الثانية)، وهذا الضوء الذي تراه في إحدى هذه المجرات، يعود لما قبل 13 مليار سنة ضوئية، وفي المناسبة بعضها يعود إلى حوالي 13 ونصف مليار سنة ضوئية، ولأننا نعلم أن الكون عمره 13.8 مليار عام، نحن نعود إلى قرابة البداية".

وأضاف "سيكون هذا التلسكوب دقيقا إلى درجة نعرف بها إذا كان الكوكب الذي ننظر إليه قابلا للحياة أم لا"، مؤكدا "سنكون قادرين على إجابة أسئلة لم نكن نعرف أنها موجودة أصلا من قبل".

وقالت "ناسا" إن الصورة التي التقطتها كاميرا ويب للأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، تظهر مجموعة مركبة من الصور الملتقطة بأطوال موجية متعددة للضوء على مدار 12 ساعة ونصف، "ليتعدى بموجات الأشعة تحت الحمراء قدرات تلسكوب هابل الفضائي للحقول (الكونية) العميقة، والذي تتطلب الحصول على صوره أسابيع".

وأشارت الوكالة إلى أن الصورة تظهر العنقود المجري "SMACS 0723" كما كان قبل 4.6 مليار سنة.

وأضافت "تعمل الكتلة المجمعة لعنقود المجرات هذا كعدسة تقريبية، حيث تقوم بتكبير المجرات البعيدة خلفها".

وأكدت "ناسا" أن كاميرا ويب "NIRCam" ركزت على تلك المجرات بشكل غير مسبوق، وأظهرت أن "لديها هياكل صغيرة وخافتة لم يسبق رؤيتها من قبل، بما في ذلك عناقيد النجوم وميزات باندثار بعضها".

وأكدت أن الباحثين "سيبدأون قريبا في معرفة المزيد عن كتل المجرات وأعمارها وتاريخها وتركيباتها، حيث يبحث ويب عن أقدم المجرات في الكون".

وأشارت "ناسا" إلى أن هذه الصورة هي من بين أول الصور الملونة الكاملة للتلسكوب، مشيرة إلى أنها ستصدر المجموعة الكاملة، يوم الثلاثاء، بدءا من الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، خلال بث تلفزيوني مباشر لناسا.