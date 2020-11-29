سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سنغافورية تضع مولوداً يحمل أجساماً مضادة لـ ''فيروس كورونا''

Category: منوعـات

Date: 2020-11-29T09:04:05+0000
سنغافورية تضع مولوداً يحمل أجساماً مضادة لـ ''فيروس كورونا''

شفق نيوز/ وضعت امرأة من سنغافورة مولوداً يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد الذي كانت قد أصيبت به أثناء حملها في مارس الماضي، ما يقدم دليلاً جديداً بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.

وولد الرضيع هذا الشهر ولم يكن مصاباً بكوفيد-19 لكن جسده كان يحمل أجساماً مضادة للفيروس، حسبما نقلت صحيفة «ستريت تايمز» اليوم الأحد، عن الأم سيلين نج-تشان.

وأضافت الأم «يشتبه طبيبي الخاص بأنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به».

وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.

وحتى الآن، لم يعثر على أثر للفيروس النشط في عينات مأخوذة من السوائل التي تحيط بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.

related

قفزة بنسبة 30 في المئة.. كورونا والانكماش الاقتصادي يزيدان من تعاطي المخدرات

Date: 2020-06-27 10:41:07
قفزة بنسبة 30 في المئة.. كورونا والانكماش الاقتصادي يزيدان من تعاطي المخدرات

تظهر نتائجه بأقل من 5 دقائق.. تطوير اختبار سريع لكورونا

Date: 2020-10-15 15:57:36
تظهر نتائجه بأقل من 5 دقائق.. تطوير اختبار سريع لكورونا

بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

Date: 2020-08-06 19:34:40
بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

أخيراً.. دراسة "متفائلة" حول كورونا

Date: 2020-03-11 12:59:59
أخيراً.. دراسة "متفائلة" حول كورونا

الصحة العالمية تحدد سن الأطفال لوضع الكمامات

Date: 2020-08-22 19:30:17
الصحة العالمية تحدد سن الأطفال لوضع الكمامات

دراسة: الأكل خارج المنزل وارتياد المطاعم يفاقمان من إصابات كورونا

Date: 2020-10-30 10:15:12
دراسة: الأكل خارج المنزل وارتياد المطاعم يفاقمان من إصابات كورونا

انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا

Date: 2020-07-14 10:37:41
انتشار "حبوب الطلع" في الجو يؤذن بقرب نهاية كورونا

اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا

Date: 2020-10-21 16:42:02
اصابة فنانة كوردية وأسرتها بفيروس كورونا