"سناب شات" تعمل على إصلاح مشكلة في التحديث الجديد

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سناب" (Snap)، المالكة لخدمة التراسل الشهيرة "سناب شات" (SnapChat) أنها تعمل على إصلاح مشكلة في التحديث الجديد.

وقالت الشركة في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها حساب الدعم الخاص بخدمة التراسل الشهيرة: "نحن على علم بوجود مشكلة في أحدث إصدار من سناب شات المتوفر في متجر آبل (آبل ستور). انتظر قليلاً ، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!".

وكان مستخدمون في مناطق عالمية أعلنوا عن تعطل حساباتهم في سناب شات حيث لم يتمكنوا من الدخول إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد.

وكتب عدة معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي ينصحون المستخدمين بعدم تحديث التطبيق تفاديا للتعرض لنفس الخلل الذي يبدو مرتبطا بالتحديث الجديد كما أكدت الشركة.

وتشتهر خدمة سناب شات بأنها خدمة تتيح للمستخدمين نشر صور ومقاطع فيديو مؤقتة تختفي بعد مدة محددة، وهي الميزة التي حققت نجاحًا باهرًا على مدى السنوات الماضية، جعل خدمات كبرى تقلدها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ويوتيوب، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وأعلنت شركة "سناب شات" الشهر الماضي أن عدد مستخدمي تطبيقها للتراسل وصل إلى 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وسناب شات هي أول من أطلق نسق القصص الزائلة (ستوريز) قبل أن تستنسخه الشبكات المنافسة، إلا أنها ما زالت بعيدة عن عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك الذي يصل مستخدموه إلى 3.45 مليار شخص يستخدمون أحد تطبيقات الشبكة الأربعة على الأقل فيسبوك أو إنستغرام أو مسنجر أو واتساب شهريا.