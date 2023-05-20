سم النحل اغلى من عسله.. يحفز الكولاجين ويعيد النضارة

شفق نيوز/ أثبتت أبحاث علمية أجراها العالم سانج مي هان من كوريا الجنوبية، لحساب شركة "مانوكا دوكتر" النيوزلندية، أن لسعة النحل تساعد على إزالة التجاعيد وتعيد النضارة للجلد، حيث تساعد لسعة النحل في تحفيز إفراز مادة الـ "كولاجين" تحت الجلد، والتي تسهم في منح الجلد النضارة والمرونة، و تحمي البشرة من أشعة الشمس وغيرها من العوامل التي تؤثر سلباً على البشرة. وفقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" وصحيفة "ديلي ميل البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن الكثير من شركات العالم المتخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل تستخدم سم النحل الذي يعتبر غالي الثمن كما استخدمت صالونات والمنتجعات الصحية لسنوات طويلة أقنعة الوجه التي تحتوي على سم النحل.

وأكد التقرير على أن بعض مشاهير النساء يستخدمن سم النحل في التخلص من التجاعيد، مثل الملكة القرينة كاميلا، والمغنية داني مينوج .

ونشر الدكتور هان، الباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية في كوريا الجنوبية، بحثًا يشير إلى أن لسعة النحل قد تزيد أيضًا من عدد الخلايا المسماة بالخلايا الكيراتينية و التي تعمل كحاجز ضد العوامل البيئية مثل البكتيريا وأضرار أشعة الشمس.

ويستخرج السم من النحل من خلال عملية آمنة تضمن الحفاظ على النحل ويتم وضعه على سطح زجاجي خاص بجانب بوابة الخلية ويتم تمرير تيار كهربائي ضعيف من خلاله، مما يشجع النحل على لسع الطبقة بلطف ثم يتم تجفيف سم النحل وحصاده وتنقيته لإزالة أي شوائب غير مرغوب فيها مثل التربة أو الغبار أو حبوب اللقاح.