"سمينة وقبيحة".. سارة "ملكة جمال" تفجر موجة كراهية

شفق نيوز/ تصدرت صور سارة ميليكين، عارضة الأزياء ذات الحجم الزائد، عناوين الأخبار ومواقع التواصل على السواء، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوجت الشابة البالغة من العمر 23 عامًا، والتي تعاني من السمنة المفرطة ملكة جمال لولاية ألاباما الأمريكية، إذ عبرت "سارة" عن سعادتها الغامرة بهذا الانجاز، بالقول إن "فرحتها هذه لم تدم طويلاً".

وإثر فوزها، شن العديد من متربصي الإنترنت، موجة سخرية من مظهرها، وانتشرت تعليقات تفيض بالكراهية، كما انتقد الكثيرون على مواقع التواصل، لجنة التحكيم التي انتخبتها، ظناً منها أنها تشجع على الاختلاف والتنوع وليس تنميط الجمال.

واعتبر مدونون، أن هذا الانتخاب لصبية بهذا الحجم يرسل رسالة خاطئة إلى العديد من الشابات المراهقات، مفادها أن السمنة المفرطة أمر جيد يجب الترحيب به، علماً أنها مرض مؤذ.

كما قوبلت سارة بوابل من الكراهية عبر الإنترنت، حيث وصفها بعض المعلقين بأنها "مصدر إحراج وقبيحة". وتساءل آخرون "عما إذا كان هذا المظهر يعتبر فعلا جذابًا في ألاباما؟".