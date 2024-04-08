سمية الخشاب تقاضي رامز جلال بتهمة "الشروع في القتل" (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد المحامي المصري المعروف مرتضى منصور، بأن الفنانة سمية الخشاب تواصلت معه بعد إصابتها في حلقات برنامج الفنان رامز جلال الذي يعرض في شهر رمضان.

وأوضح مرتضى منصور في لقاء مع "القاهرة 24" أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لأن ما يتضمنه البرنامج بمثابة شروع في القتل.

ووجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى الفنان رامز جلال بعد حلقتها في برنامج "رامز جاب من الآخر".

وقالت الخشاب في تدوينة أرفقتها بصورتها مع جلال من برنامج " رامز جاب من الآخر" عبر صفحتها بموقع "إنستغرام": "حقي منك مش هسيبه يا رامز يا مؤذي".

وكانت سمية الخشاب قد وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج "رامز جاب من الآخر" مع منافستها آيتن عامر.

وأصيبت الفنانة سمية الخشاب بكسر في القدم وتمزق في أربطة الكتف أثناء تصوير حلقة من برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني 2024 في إحدى مدن الملاهي بدبي.

وبدأت النجمة سمية الخشاب جلسات علاج طبيعي مكثفة بأوامر من الفريق الطبي المعالج لها، بعد إصابتها بكسر في طرف الكعب الشظوي وتمزق في أربطة الكتف والقدم.

وأكدت سمية الخشاب في تصريحات لموقع "المصري اليوم": "انتهيت من إجراء العديد من الفحوصات الطبية وطلب مني الأطباء أن أبدأ على الفور كورسات جلسات علاج طبيعي على القدم والكتف، تستمر لمدة 8 أسابيع".

وكانت الخشاب قد قامت بتحرير بلاغ في قسم الشرطة بالإمارات ضد رامز جلال، وبالفعل تم استدعاؤه والتحقيق معه، وأكدت أنها ترفض تجاهل كل صناع العمل لما تعرضت له من أذى.