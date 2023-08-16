سمح لعملاء بسحب أموال لا يملكونها.. عطل يكبد مصرف ايرلندي خسائر فادحة

شفق نيوز/ اعتذر بنك إيرلندا، الأربعاء، بعدما أصلح عطلا تقنيا سمح للعملاء بسحب أو تحويل أموال، تتجاوز قيمتها تلك المتوفرة في حساباتهم.

وتشكّلت على إثر العطل طوابير طويلة أمام بعض آلات سحب النقود الثلاثاء، تواصلت حتى الليل مع انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.

وذكرت بعض التقارير، بأن عملاء لم تكن هناك أي أموال في حساباتهم، تمكنوا من سحب مبلغ يصل إلى ألف يورو (1100 دولار).

وحذّر المصرف العملاء من أن الأموال التي تم سحبها أو تحويلها، بما في ذلك لمبالغ تتجاوز الحدود الطبيعية، ستُخصم من حساباتهم، ما من شأنه أن يغرقهم في الديون.

ولدى إعلانه عن إصلاح العطل، قال المصرف "قد تظهر عمليات الدفع في الحسابات التي تمّت ليلا خلال اليوم. نعتذر بصدق على الفوضى التي تسبب بها هذا العطل. نعرف بأنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها العملاء منّا".

وأفاد مؤسس موقع AskAboutMoney.com، برندان برجيس، أن على المصرف تحسين أنظمته المعلوماتية. لكنه أضاف "إذا كنتم تعلمون أن ليس لديكم المال ولكن قمتم بسحب مبلغ ألف يورو.. فهذا احتيال. وهذا لا علاقة له بتعطل أنظمة البنك".

وسبق أن فرض المصرف المركزي الإيرلندي غرامات على بنك إيرلندا، لقصور في أنظمته المعلوماتية وقال إنه يراقب تداعيات العطل.