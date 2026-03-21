سماء العراق في العيد.. أمطار رعدية وحالوب ومسيّرات (صور)

شفق نيوز- بغداد

بدت سماء العراق في عيد الفطر مثقلة بمشاهد متباينة، بين أمطار رعدية غزيرة وتساقط حبات البَرد "الحالوب" بأحجام لافتة، في وقت تتواصل فيه حركة الطائرات المسيّرة في الأجواء على وقع التوترات الإقليمية.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً تُظهر تساقط الحالوب وتراكمه في الشوارع، بينما تحدث سكان عن تداخل أصوات الرعد مع حركة المسيّرات في السماء، في ظل أجواء متقلبة تشهدها البلاد منذ أيام.

ومع تداخل أصوات الرعد مع دوي الانفجارات، بات بعض السكان يخطئون في التمييز بينهما، خصوصاً مع تسجيل حوادث استهداف متكررة بطائرات مسيّرة، بشكل متفاوت يكاد يكون يومياً، طالت مناطق وسط بغداد، بينها محيط مطار بغداد الدولي ومحيط السفارة الأميركية، إلى جانب مناطق أخرى في البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قد توقعت تأثر مدن العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي ربيعية الطابع، تتخللها زخات مطر متفاوتة الشدة، مصحوبة بسحب ركامية رعدية وهبات رياح نشطة، مع احتمال تساقط زخات من البرد في بعض المناطق، خاصة خلال ذروة النشاط السحابي.