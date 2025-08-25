سماء العراق على موعد مع خسوف كلي نادر مساء الأحد المقبل

شفق نيوز- متابعة

يشهد العراق مساء الأحد من الشهر المقبل (7 أيلول/ سبتمبر) ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، والذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة دون الحاجة لأي أجهزة أو أدوات فلكية.

ويُعد هذا الخسوف من أبرز الأحداث الفلكية للعام الحالي، ويتزامن توقيته مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ.

ويُتوقع أن تستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات، مما يمنح السماء مشهداً بديعاً يراه الجميع بوضوح في سماء المنطقة العربية والعالم.

وتبدأ أولى المراحل عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بغداد بدخول القمر منطقة شبه الظل، تليها بداية الخسوف الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً.

ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجياً من ظل الأرض حتى تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.