"سلوك جامح" يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة مدنية

شفق نيوز / اضطرت رحلة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" المتجهة من هيوستن، تكساس إلى كولومبوس، أوهايو، للهبوط اضطراريا في ليتل روك، أركنساس، بعد ظهر يوم السبت، بسبب إزعاج الركاب.

وهبطت الرحلة رقم 192 في مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، بعد أن "أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب إزعاج الركاب".

ووصف متحدث باسم شركة الطيران، الحادث بأنه "سلوك جامح من أحد الركاب، وتم نقل الراكب من الرحلة".

وكان سلوك الركاب المزعج على متن الطائرات مشكلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ففي عام 2021، تم الإبلاغ عن 5،981 حادث من هذا القبيل إلى إدارة الطيران الفيدرالية.

وتلقت إدارة الطيران الفيدرالية 2178 تقريرًا عن سلوك ركاب جامح حتى الآن خلال العام الحالي.