سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" تصدم "النباتيين" بوصفة البطاطا المقلية

شفق نيوز/ أصيب محبوا وجبات سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الشهيرة بخيبة أمل بعد أن علموا أن البطاطا المقلية مطبوخة بنكهة اللحم البقري، مما يجعلها غير مناسبة للنباتيين.

ووفقاً لصحيفة "اندبندنت عربية" فقد لفت الانتباه إلى استخدام "نكهة اللحم البقري الطبيعية" كعنصر في البطاطا المقلية جرى من قبل رجل على "تيك توك" يُدعى جوردان والذي يستخدم اسم @jordan_the_stallion8 على التطبيق.

ففي مقطع فيديو نشر الأسبوع الماضي مازح جوردان حول معرفة "كثير من أسرار الوجبات السريعة" قبل أن يدعي أنه يعرف "سبب اختلاف مذاق بطاطا ماكدونالدز عن البطاطا المقلية أي مكان آخر".

وأضاف "هذا لأن ماكدونالدز تطبخ البطاطا المقلية مع نكهة اللحم البقري الممزوجة بالزيت النباتي، وهذا هو سبب مذاق البطاطا المقلية الجيد والمختلف جداً عن أي مكان آخر".

ولاحظ مستخدم "تيك توك" أن المعلومة ربما كانت "أخباراً سيئة للنباتيين"، وفي التعليقات على الفيديو الذي تمت مشاهدته منذ ذلك الحين أكثر من 9 ملايين مرة، شكك بعض المشاهدين في البداية في ادعاء جوردان، ومع ذلك لاحظ آخرون أن هذا صحيح، إذ أدرج المكون على موقع "ماكدونالدز" وينص على أن البطاطا المقلية مصنوعة من البطاطا والزيوت النباتية ونكهة اللحم البقري الطبيعية التي تحوي مشتقات القمح والحليب وسكر العنب و"بيروفوسفات الصوديوم" والملح.

وقوبلت هذه المعلومات باستياء من الزبائن النباتيين وأولئك الذين يتبعون نظاماً نباتياً صرفاً لا يتضمن أية مشتقات حيوانية (vegan)، إذ كتب شخص "انتظر.. ماذا؟ أنا نباتي وكل ما يمكنني تناوله من ماكدونالدز هو البطاطا المقلية"، بينما قال آخر "لن أزور ماكدونالدز مطلقاً مرة لأخرى".

وكتب شخص آخر "ماكدونالدز سيكون في مأزق مع الذين يتبعون نظاماً نباتياً صرفاً".

ومع ذلك كشف عدد من الأشخاص الآخرين أنه من الحقائق المعروفة أن بطاطا "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة ليس ملائماً للنظام النباتي الصرف، إذ كتب أحد الأشخاص "اعتقدت أن الجميع يعرف هذا"، بينما قال آخر "هذا معروف منذ عقد على الأقل".

وفي الفيديو أشار جوردان أيضاً إلى أن المكون يستخدم بشكل أساس في الولايات المتحدة، وأن مواقع "ماكدونالدز" في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا لا تستخدم المكون في البطاطا المقلية، مما يجعل عنصر القائمة ملائماً للنظام النباتي الصرف.

وبحسب موقع "ماكدونالدز" في المملكة المتحدة فإن "بطاطا ماكدونالدز البريطانية المقلية تصنعها شركة ماكين باستخدام بطاطا روسيت بوربانك وبنتلاند ديل وشيبودي التي يتم اختيارها لجودتها ومذاقها وشكلها الطويل عند تقطيعها، ولا يتم تغليف البطاطا بأي دهون أو مواد من أي حيوان، وبمجرد وصولها إلى المطعم يتم طهي البطاطا ببساطة في أحواض القلي المخصصة في مزيج غير مهدرج من زيت عباد الشمس وبذور اللفت، وهو مناسب 100% للنظام النباتي الصرف".

وقال أحد الأشخاص مازحاً، "كانت هذه لعبة أفعوانية عاطفية كنباتي كندي".

وبالنسبة إلى ما إذا كانت بطاطا "ماكدونالدز" الأميركية مناسبة للنباتيين، فإن سلسلة الوجبات السريعة لا تحدد ما إذا كانت هناك مشتقات لحوم في نكهة اللحم البقري، إذ ذكر غاري رينكيوس، وهو كيميائي غذائي متخصص في أبحاث النكهات، لموقع Eater.com سابقاً أن النكهة قد لا تكون في الواقع من لحم البقر، لأن العلماء ابتكروا في السابق "نكهة لحم البقر" من دون استخدام اللحوم.

وأوضح، "تتكون نكهة لحوم البقر أثناء عملية الطهي، وما قام به علماء الأغذية هو أنهم حددوا الأحماض الأمينية الموجودة في لحم البقر وأضافوا بعض السكريات الشائعة جداً، تحلل النشا، ووضعوها في وعاء وأضافوا بعض حمض الستريك لخفض درجة الحموضة، وتحكموا في مستوى الرطوبة، ومع التسخين إلى درجة حرارة اللحوم نفسها، ثم المفاجأة، لدينا نكهة اللحم".