سلسلة مطاعم شهيرة تقدم وجبة طعام لزبائنها من "سبونج بوب"

شفق نيوز/ أعلنت سلسلة مطاعم "Wendy's وينديز" في الولايات المتحدة،، أنها ستقدم برغر Krabby Patty من صناعتها، وهو وجبة شهيرة ظهرت في الرسوم المتحركة المحبوبة "SpongeBob SquarePants سبونج بوب".

وبحسب ما ورد، فإن الطعام الشهي الذي يطبخه سبونج بوب في مطعم كروستي كراب، سيصبح متاحا في 8 أكتوبر للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لـ"وينديز".

وستكون الساندويتش جزءا من وجبة "Krabby Patty"، حيث تم تفصيل الخليط على أنه "برغر بالجبن ممتاز مع لحم بقري طازج غير مجمد من Wendy's، مغطى بمنتجات طازجة وصلصة Krabby Patty سرية، مما يجسد سحر الساندويتش الخيالي الشهير لمحبي سبونج بوب".

كما ورد أن "وينديز" ستطلق أيضا "Pineapple Under the Sea Frosty"، في إشارة إلى موطن سبونج بوب في الرسوم المتحركة، والذي سيتم صنعه باستخدام "Vinilla Frosty مع هريس الأناناس والمانغو".

وأشارت التقارير إلى أن الوجبة الكارتونية لن تكون متاحة إلا حتى 11 نوفمبر.

من جهته، قال متحدث باسم شركة الوجبات السريعة العملاقة لصحيفة "The Post": "بينما لا يمكننا تأكيد الإصدارات القادمة في Wendy's، يمكننا أن نقول إننا نتطلع دائما إلى تقديم قائمة جديدة للمعجبين مستوحاة رغباتهم".