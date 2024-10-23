سلسلة "ماكدونالدز" تتسبب بانتشار مرض بكتيري في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن شخصاً توفي وأصيب العشرات بعدوى بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) مرتبطة بشطائر "ماكدونالدز" في عشر ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصاً.

وقال مسؤولون إن تفشي ذلك النوع من البكتيريا المرتبطة بشطائر "كوارتر باوندر"، أحد أشهر عناصر قائمة "ماكدونالدز"، أدى إلى إصابة 49 شخصاً ونقل 10 إلى المستشفى.

وهوت أسهم أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم بنحو 6%، وقال تاجر ماشية إن تفشي المرض قد يؤثر أيضاً على العقود الآجلة للماشية الأميركية، من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المكون المحدد المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.

وقالت "ماكدونالدز" في بيان إنها ستزيل مؤقتاً شطائر "كوارتر باوندر" من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.

وقال سيزار بينيا، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في "ماكدونالدز" أمريكا الشمالية في بيان: "تشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أن مجموعة فرعية من الأمراض قد تكون مرتبطة بالبصل المقطع المستخدم في همبرجر ربع باوندر والمصدر من مورد واحد يخدم ثلاثة مراكز توزيع".

وأبلغت الشركة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أزالت بشكل استباقي البصل المقطع وشرائح اللحم البقري المستخدمة في شطائر "كوارتر باوندر" من المتاجر في الولايات المتضررة بينما يستمر التحقيق.

ويمكن أن تسبب السلالة المعنية مرضاً خطيراً، وكانت مصدر تفش عام 1993 أودى بحياة أربعة أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك إن ذا بوكس".

وتشمل أعراض البكتيريا القولونية تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وقالت إدارة الصحة العامة في كولورادو إن معظم الأشخاص الذين يعانون من العدوى يبدأون في الشعور بالمرض بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من تناول أو شرب شيء يحتوي على البكتيريا، ومع ذلك يمكن أن تبدأ الأعراض في الظهور في مدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام من التعرض للبكتيريا.

تعيش البكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي- E. coli) بصورة طبيعية في أمعاء البشر الأصحاء والحيوانات، ومعظمها غير ضارة، أو تسبب إسهالاً لفترة قصيرة نسبياً، ولكن توجد بضع سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية O157:H7، التي يمكن أن تتسبب في تقلصات شديدة في المعدة، والإسهال، والقيء.

وقد تتعرض للإصابة بالإشريكية القولونية (إي كولاي E. coli) من الماء، أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصةً الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير كامل الطهي.وغالباً يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية من النوع O157:H7 في غضون أسبوع، لكن الأطفال، وكبار السن أكثر عُرضةً لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جراء الإصابة بالعدوى.