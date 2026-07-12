سلاح طبيعي ضد الشيخوخة.. دراسة تكشف فوائد التوت والفراولة لكبار السن

شفق نيوز- متابعة

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الانتظام في تناول التوت بأنواعه، مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت العليق، يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالوهن لدى كبار السن.

وقام العلماء أثناء الدراسة بتحليل بيانات 357 شخصا من الصين و5553 شخصا من الولايات المتحدة، جميعهم تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، وحللوا عاداتهم الغذائية في تناول ثمار التوت المختلفة، وأقدموا على رصد مؤشرات الوهن لديهم، وتبين أن نسبة المواظبة على أكل التوت بلغت نحو 45% بين المشاركين الصينيين، في حين لم تتجاوز 9% فقط بين نظرائهم الأمريكيين.

وبعد ضبط العوامل المؤثرة مثل العمر، والجنس، والوزن، والمستوى التعليمي، والتدخين، وتناول الكحول، والإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، ظل الارتباط الإيجابي قائما لدى المشاركين من كلا البلدين بين استهلاك التوت وانخفاض احتمالية الإصابة بالوهن.

وفي العينة الأميركية من المشاركين، كان التأثير الوقائي أكثر وضوحا لدى من يتناولون ما بين 37 إلى 74 غ من التوت يوميا، حيث انخفض خطر الوهن لديهم بنحو 39% مقارنة بمن لا يتناولون التوت إطلاقا، كما لوحظ تراجع مماثل في المخاطر لدى من يستهلكون كميات تتراوح بين 74 و158 غ يوميا، لكن الباحثين لاحظوا أن زيادة الاستهلاك لم تحقق فوائد إضافية.

كما أظهرت النتائج أن تناول ثمار التوت بمختلف أنواعها كان له تأثير أوضح على تقليل الشعور بالوهن عند الرجال مقارنة بالنساء.

ويرجح الباحثون أن تعود الفائدة المحتملة إلى احتواء التوت على مركبات الأنثوسيانين والفلافونويدات، إضافة إلى فيتامين C والألياف الغذائية، التي تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة والمفيدة للصحة العامة.

ونوه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على دراسة رصدية، ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، أي أنها لا تؤكد بشكل قاطع أن التوت هو المسؤول وحده عن الحماية من الوهن، ومن غير المستبعد أن يكون الأشخاص الذين يتناولون التوت بانتظام هم ذاتهم من يتبعون نظاما غذائيا متوازنا ونمط حياة صحي بشكل عام، وهو ما قد يسهم في تحسين صحة أجسامهم بشكل عام.