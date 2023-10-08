"سكودا" تنافس "فولكس فاغن" بإصدار جديد كلياً

شفق نيوز/ كشفت شركة "سكودا" لصناعة السيارات عن إصدارها الجديد لسيارة "Kodiaq" لمنافسات مركبات "Tiguan" التي استعرضتها شركة "فولكس فاغن" مؤخراً.

وحصلت السيارة على تصميم جديد كلياً مقارنة بسيارات "Kodiaq" السابقة، وتميزت بمصابيح أمامية مزدوجة، وواجهة أمامية عريضة مزينة بخطوط أنيقة من الكروم، وصممت لتكون أكثر انسيابية وأقل مقاومة للهواء أثناء الحركة.

وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و75 سنتيمتراً، وبعرض 186سم، وارتفاع 165سم، ومسافة الخلوص الأرضي لهيكلها 279ملم، وحصلت نسختها ذات الـ5 مقاعد على صندوق بسعة 910 لترات، أما نسخة الـ7 مقاعد فجاء صندوقها بسعة 340 لتراً.

ويتسم التصميم الداخلي للسيارة بالبساطة والحداثة بنفس الوقت، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية واستعيض عن الأزرار بشاشة لمسية كبيرة بمقاس 13 إنشاً، وثبتت أمام السائق شاشة تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما عصا التحكم بالسرعات فثبتت على المقود كما في سيارات فولكس فاغن الجديدة.

وحصلت المركبة على أنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة مختلفة للقيادة، ونظام تثبيت السرعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

ونسخ السيارة ذات الدفع الأمامي حصلت على محركات توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 150 حصاناً، أما نسخ الدفع الرباعي فجهزت بمحركات توربينية تولد عزماً يعادل 193 و204 أحصنة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.