سقوط إعلامية مصرية شهيرة في قضية مخدرات بقيمة 420 مليون جنيه

شفق نيوز/ ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المنتجة الفنية والمذيعة "سارة خليفة" بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بعد الكشف عن تفاصيلها.

وأكدت الأجهزة الأمنية المصرية، أن تشكيلاً عصابياً قام بجلب كميات من المواد الخام المُستخدمة في تصنيع مخدر "الحشيش الاصطناعي"، واستغلال شقتين سكنيتين في القاهرة – إحداهما تعود للمذيعة – كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وتمكنت السلطات من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم نحو 200 كيلوغرام من الحشيش الاصطناعي، إلى جانب المواد الخام، والآلات والأدوات المُستخدمة في تجهيز المواد المخدرة، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن خمس سيارات يُشتبه في كونها من متحصلات النشاط الإجرامي.

وقدّرت الجهات المعنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 420 مليون جنيه مصري (نحو 8.75 ملايين دولار أمريكي).

يُذكر أن سارة خليفة من مواليد مارس 1994 بمحافظة القاهرة، وعملت مذيعة ومقدمة برامج في عدد من الفضائيات، قبل أن تتحول إلى مجال الإنتاج الفني. وكانت أيضًا خطيبة سابقة للاعب كرة قدم دولي بارز سبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد جرى ضبط الإعلامية داخل شقتها الواقعة في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة، بعد ورود معلومات أمنية عن تورطها في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المذيعة حولت منزلها إلى مركز لتوزيع المخدرات على نطاق واسع، مع تردد العديد من المشترين المحتملين عليه.