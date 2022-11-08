سقطت في شرفة منزل مجاور للملعب .. تسديدة فالفيردي "تسرق" الأضواء من خسارة الريال

شفق نيوز / خسر ريال مدريد، أمس الاثنين، مباراته أمام نادي رايو فاييكانو في منافسات الدوري الإسباني، لكن لاعبه الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي، كان "خبر" الليلة بعد كرة سددها إلى خارج الملعب ووصلت الى احضان جيران الملعب.

وتفاعل مغردون مع لقطة تسديدة لاعب ريال مدريد فالفيردي، التي دخلت إلى شرفة منزل مجاور للملعب، إذ سدد كرة في الشوط الثاني ارتطمت بقدم أحد مدافعي رايو وخرجت خارج الملعب، لتدخل إلى شرفة أحد المباني المطلة على ملعب المباراة.

وأثارت اللقطة تفاعلاً واسعاً على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء؛ إذ وصفها البعض بأنها "لقطة الموسم"، وفق ما ذكره موقع "سي إن إن".

بينما ظهر سكان المنزل الذي دخلته كرة فالفيردي وهم يحملون الكرة، وسط تصفيق من جانب جمهور الفريق المضيف.

وعُرف اللاعب الأوروغوياني هذا الموسم بقوة تسديداته؛ إذ حسم العديد من المباريات بأهداف نتيجة تسديدات قوية من خارج المنطقة.

فيما خسر ريال مدريد اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة الذي سيلعب في وقت لاحق، الثلاثاء، أمام أوساسونا.

https://twitter.com/WivoRN/status/1589746982700331008