سعودي يقوم بمغامرة استثنائية ويدخل التاريخ

شفق نيوز/ تمكن المغامر السعودي بدر الشيباني، من القيام برحلة استثنائية عبر صحراء الربع الخالي، حيث قطع 600 كيلومتر سيرا على الأقدام خلال 14 يوما، ليصبح أول سعودي يتم هذه المغامرة.

وانطلقت المغامرة من منطقة "أم الحديد" الشهيرة بموقع سقوط نيزك، حيث أقام الشيباني معسكره الأول.

ثم واصل رحلته باتجاه منطقة "طويل الخطام"، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر، وهي مرحلة استغرقت 5 أيام بمعدل سير يومي بلغ 40 كم.

وفي المرحلة التالية، اتجه المغامر إلى بئر "أم قرون"، قاطعا مسافة 90 كم، ومنها إلى "بيض اللحي" على بعد 45 كم إضافية.

وخلال المرحلة الثالثة وصل إلى منطقة "القعد" (حد الصبخ)، ليكمل الرحلة بالوصول إلى بحيرة "أم الحيش"، إحدى عجائب الربع الخالي، على بعد 160 كم، محققا هدفه المتمثل في استكشاف معالم الصحراء وإبراز أهميتها البيئية.

وعبر الشيباني عن سعادته بنجاح الرحلة، قائلا: "كانت مغامرتي في الربع الخالي تجربة مميزة على المستويين الجسدي والروحي، وأشعر بالفخر كوني أول سعودي يقطع هذه المسافة سيرا على الأقدام".

وتابع: "أتمنى أن تلهم هذه الرحلة الشباب السعودي لاستكشاف الطبيعة، وتسليط الضوء على ثرواتنا الطبيعية كجزء من رؤية المملكة للسياحة المستدامة".

الشيباني، الذي يعرف بسجله الزاخر بالإنجازات في المغامرات، سبق أن خاض تحديات بارزة مثل زيارة القطب الجنوبي، وتسلق القمم السبع، وصولا إلى قمة جبل إيفرست.