سعودي يصنع عطراً وشامبو من التمر

شفق نيوز/ ابتكر أحد مستثمري ومزارعي النخيل في السعودية، خبرته في عالم التمور لصناعة منتجات تجميلية من التمر تصل الى 60 منتجاً مستفيداً من النخيل لتحويله إلى عطر وشامبو.

ونقل موقع "العربية.نت" عن علي الياسين، وهو مستثمر ومزارع يتمتع بخبرة واسعة في عالم التمور قوله: "بدأتُ زراعة النخيل وصناعة مشتقاته منذ عام 1998، حينها كنا قد استطعنا الحصول على آليات جديدة من الخارج لتسريع الإنتاج".

وتابع: "بعدئذ وفي عام 2015، بدأنا في مشروع الصناعات التحويلية في عالم النخيل، وذلك بإنتاج البودرة الخاصة بالتمر، إذ جففنا التمر ونزعنا رطوبته، لنصنع بودرة تغني عن السكر الأبيض".

وأضاف: "وفي إطار تلك المحاولات، استطعنا إنتاج 60 منتجا تحويليا حتى اليوم، مثل كبسولات التمر وأقراصه، بيد أن فكرة العطر كانت أحدث منتجاتنا".

وأشار الياسين إلى أن فكرة العطر التمري استوحاها من "خواص التمر ومشتقاته"، مضيفاً: "استخدمت فيه أفضل العناصر الطبيعية المستخلصة من التمور، فضلاً عن إضافة زيوت عطرية من أجود الخامات المميزة لهذا العطر" الذي تتراوح أسعاره من 200 حتى 300 ريال سعودي.