سعر المتر بـ90 دولاراً.. طرح مقابر "مميزة" للعاملين في الخارج

شفق نيوز / قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، يوم الاثنين، طرح أراض تستخدم كمقابر مخصصة لـ"العاملين في الخارج" على أن تكون أسعارها بالدولار.

وتوزعت هذه الأراضي، في كل من "القاهرة الجديدة ومدينة بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة"، وتأتي ضمن المرحلة الثامنة من مشروع "بيت الوطن".

وذكرت تقارير صحفية مصرية، أن "سعر المتر الواحد في هذه الأراضي بمدينتي القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة بلغ 90 دولاراً، جنيهاً مصرياً، وفي حال كانت المقبرة مساحتها 40 متراً مربعاً فإن سعرها سيكون 3600 دولار، ومقدم الحجز 900 دولار".

أما في مدينة بدر، فإن "سعر المتر 80 دولارا، ليكون سعر المقبرة مساحة 40 مترا مربعا، 3200 دولار، والمقدم المطلوب للحجز 800 دولار".

وحظرت الوزارة المصرية، تقسيم أو تجزئة المقبرة مع التقيد بعدم استعمال أو استغلال المقبرة إلا في الغرض المخصص من أجله مع استخراج التصاريح اللازمة، كما يحظر القانون التصرف في المقبرة المخصصة أو التنازل عنها للغير أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى وفي حالة المخالفة يعتبر حق الانتفاع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

كما تلزم الوزارة من خصص له الأرض القيام باتخاذ الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للدفن.