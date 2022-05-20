سعد لمجرد يصبح أول فنان عربي يحقق مليار مشاهدة على يوتيوب

شفق نيوز/ تمكن المغني المغربي سعد لمجرد، من أن يصبح أول فنان عربي وإفريقي يبلغ عتبة المليار مشاهدة عبر موقع ”يوتيوب“، من خلال أغنيته ”انت معلم“، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكسرت أغانٍ عالمية حاجز المليار مشاهدة خلال السنوات الماضية ولم يكن بينها واحدة لفنان عربي أو إفريقي، وأشهر تلك الأغاني ”وكا وكا“ (2010) للمغنية الكولومبية شاكيرا، و“غانغام ستايل“ (2012) للمغني الكوري الجنوبي بساي، والتي تربعت على عرش يوتيوب لسنوات.

وسبق أن دخل لمجرد إلى موسوعة غينيس سنة 2015، بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققها فيديو كليب أغنية ”انت معلم“، حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب في أقل من أسبوعين. وبعدها تخطت نسبة مشاهدة العمل الـ41 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف الشهر.