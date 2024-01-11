أسعد دول العالم.. العراق 98 عالمياً والخامس عربياً

شفق نيوز/ وفق تصنيف السعادة العالمية لمجلة ceo world، فأن العراق قد احتل المرتبة الـ 98 عالميا والخامس عربيا بأسعد دول العالم لسنة 2024.

واستخدم الباحثون التحليل الاحصائي من سنة 2020 ليختتموا تحديثهم لعام 2024، حيث قام الباحثون بتحليل بيانات استطلاع شاملة من 146 دولة على مدى السنوات الأربع الماضية لتحديد اسعد البلدان.

وتم التحليل على أساس تحديد أداء الفئات: الناتج المحلي للفرد ، دعم الرعاية الاجتماعية، متوسط العمر الصحي المتوقع، حرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، كرم عامة السكان، تصورات مستويات الفساد .

ووفق تقرير المجلة والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان ثلاث دول تمركزت في المراتب الاولى الاكثر سعادة لعام 2024 ، إذ توجت فنلندا بأعلى المراتب بعد أن حصلت على مجموع إجمالي قدره (95.67) من نقاط السعادة، تليها الدنمارك (95.31) وأيسلندا (95.29).

فيما احتل العراق المرتبة 98 عالميا حيث حصل على مجموع اجمالي قدره 72،95 من نقاط السعادة، تلاه فلسطين 72،78 ثم تلاه المغرب 72.73 ، ثم ايران 72،65.

اما عربيا ، فأحتلت العراق المرتبة الخامسة بعد كل من دولة الامارات التي حصلت المرتبة الاولى بـ87.43 ، تليها السعودية بـ86.01 ، تليها البحرين 83.48 ، تليها الجزائر 76.33 .

فيما كانت المراكز الخمسة الأخيرة الاقل سعادة من نصيب ليسوتو (60.12)، والكويت (60.64)، وتركمانستان (61.07)، وليبيا (61.86).