سطو خاطف على متجر مجوهرات في سياتل.. 2 مليون دولار في 90 ثانية  (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الشرطة الأميركية، يوم السبت، أن أربعة لصوص نفذوا عملية سطو جريئة على متجر مجوهرات في مدينة سياتل، نهبوا خلالها ألماساً وساعات فاخرة وذهباً بقيمة تقدر بنحو 2 مليون دولار، وذلك في أقل من 90 ثانية ظهر الخميس.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة تحطيم المشتبه بهم المقنعين الباب الأمامي الزجاجي للمتجر بمطارق قبل أن ينهبوا ست واجهات عرض، إحداها تضم ساعات رولكس تقدر قيمتها بـ750 ألف دولار، بحسب بيان الشرطة.

وذكرت السلطات أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد خلال العملية، فيما فرّ المنفذون بسيارة قبل وصول دوريات الشرطة التي باشرت البحث عنهم من دون أن تتمكن من إلقاء القبض عليهم.

وقال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك لعائلة، في تصريح هاتفي الجمعة: "لقد أصبنا بصدمة كموظفين.. سنغلق لفترة من الوقت"، مشيراً إلى أن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون حالياً على إحصاء الخسائر.