سر غير متوقع وراء انتهاء العلاقة الزوجية

شفق نيوز/ تشير الدراسات التي أطلقت بوقت سابق الى العديد من الأسباب التي تجعل الأزواج يختارون الطلاق، بينها عدم التوافق أو المشاكل المالية، لكن دراسة جديدة ترى أن عاملاً هاماً يمكن أن يزيد من احتمالية انتهاء العلاقة الزوجية.

ويقول فريق من الباحثين في جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، إن الرجال الذين يعملون مع العديد من النساء هم أكثر عرضة للطلاق.

وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات 355100 طفل ولدوا في النمسا بين عامي 1976 و1987. وشهد حوالي 13.5% من هؤلاء الأطفال طلاق الوالدين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وكتبوا في الورقة البحثية: "يميل الآباء المطلقون إلى العمل في شركات أكبر، وفي شركات بها نسبة أعلى من العاملات من جميع الفئات العمرية".

ووجدت الدراسة أن أماكن العمل المتوازنة بين الجنسين، تسمح للأفراد المتزوجين بمقابلة شركاء بديلين، ما يزيد من احتمال الطلاق.

ووجد الباحثون أن طلاق الوالدين، نتيجة لذلك، له تأثير سلبي على نتائج الأطفال على المدى الطويل، بما في ذلك "مستويات أقل من التحصيل التعليمي ونتائج أسوأ في سوق العمل لدى الذكور، كما كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة".

ومن ناحية أخرى، كانت الفتيات أكثر عرضة لإنجاب الأطفال في سن مبكرة (خاصة في سن المراهقة).

ويأمل الباحثون أن تسلط النتائج الضوء على التأثير العميق، والضار في كثير من الأحيان، لطلاق الوالدين على مستقبل الأطفال.

وقال الدكتور مارتن هالا، المعد المشارك في الدراسة: "تظهر نتائجنا أن التركيز على رفاهية الأطفال في حالة الطلاق يجب أن يكون أكثر من مجرد خطاب فارغ، لأن العواقب المترتبة عليهم تظل محسوسة طوال حياتهم".