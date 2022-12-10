سر ظهور شيرين رضا ببطن منتفخ في مهرجان البحر الأحمر.. صور

شفق نيوز/ أثارت الفنانة المصرية، شيرين رضا، قلق جمهورها بعد ظهورها ببطن منتفخ في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة شيرين رضا خلال الساعات الماضية، وزعم البعض أنها تعاني من مرض ما، أو تخفي حملها.

لكن مصدر مقرب من شيرين رضا نفى تلك الشائعات بحسب موقع "القاهرة 24"، وأكد أن المشكلة في المصور الذي التقط الصورة من زاوية خاطئة جعلتها تبدو وكأن بطنها منتفخ، ولا صحة لتلك الشائعات حول حملها ومرضها.

يذكر أن شيرين رضا قدمت العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها فيلم "تحت تهديد السلاح" بالتعاون مع العديد من الفنانين.

كما شاركت في مسلسل يحمل اسم "شغل في العالي"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.