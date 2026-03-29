سرقة 12 طناً من شوكولاتة "Kit Kat"

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة "نستله" عن سرقة شحنة كبيرة من شوكولاتة كيت كات في أوروبا، تقدر بأكثر من 12 طناً، أي ما يعادل نحو 400 ألف لوح، في حادثة أثارت اهتماماً واسعاً.

وذكرت الشركة في بيان أن الشحنة، التي تضم نحو 413 ألف قطعة، سُرقت بعد مغادرتها موقع الإنتاج في إيطاليا، وكانت في طريقها إلى بولندا قبل أن تختفي دون أثر.

وفي تعليق طريف، قال متحدث باسم العلامة التجارية: "لطالما شجعنا الناس على أخذ استراحة مع كيت كات، لكن يبدو أن اللصوص أخذوا الرسالة حرفياً"، في إشارة إلى حجم السرقة غير المسبوق.

وبحسب الشركة، كانت الشحنة متجهة إلى مركز توزيع تمهيداً لطرحها في الأسواق الأوروبية، مشيرة إلى احتمال ظهورها عبر قنوات بيع غير رسمية، مع إمكانية تتبعها من خلال رموز الدفعات الفريدة المثبتة على كل لوح.

وأوضحت أن هذه الرموز تتيح التعرف على المنتجات المسروقة في حال طرحها للبيع، إذ يمكن لأي عملية مسح أن تطلق تنبيهاً يسهم في تتبع مسار الشحنة.

في المقابل، أكدت الشركة أنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد موقع الشاحنة التي كانت تنقل البضائع، ما يزيد من تعقيد التحقيقات.

وشددت "نستله" على أن سرقة الشحنات تمثل تحدياً متزايداً للشركات، لافتة إلى أن مثل هذه الجرائم باتت تُنفذ بأساليب أكثر تطوراً، مضيفة أن الإعلان عن الواقعة يأتي في إطار رفع الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم الذي يشهد انتشاراً متزايداً في الأسواق الأوروبية.